Jetzt hat der Countdown zur Fußball-Europameisterschaft (Start ist am Freitag, 11. Juni) für alle Volkswagen-Beschäftigten begonnen: Die neue Ausgabe des Mitarbeitermagazins „360°“ dreht sich ausschließlich um die VW-Aktivitäten rund um die Euro 2021, in den deutschen Werken stehen EM-Plakate, Gewinnspiele laufen und VW-Markenchef Ralf Brandstätter gibt dem Kürzel EM eine neue Bedeutung – „Elektromobilität“. Für VW-Marketingvorstand Klaus Zellmer hat das VW-Sponsoring von UEFA und deutscher Fußballnationalmannschaft zwei klare Ziele: besseres Image und mehr Absatz.

VW-Teams berichten über Social Media aus allen EM-Standorten

„Trotz der außergewöhnlichen Umstände wird auch die Fußball-Europameisterschaft 2021 Millionen Fußball-Fans an den Bildschirmen in ihren Bann ziehen“, schreibt Ralf Brandstätter im „360°“-Editorial. Volkswagen werde die EM nutzen, um Leute für seine Elektro-Fahrzeuge zu begeistern – mit Werbespots rund um den ID.4 GTX, mit der Präsenz von ID.-Autos bei den Liveübertragungen im TV und in den elf Spielorten sowie bei Shuttleservices mit ID.3 und ID.4 in München und Kopenhagen.

Große Bühne: VW-Marketing-Vorstand Klaus Zellmer möchte Fußballfans für die ID.-Modelle begeistern. Quelle: Bernhard Huber(/Archiv

Auch Klaus Zellmer verweist in einem Interview auf einen klaren Plan: „Wir werden den Fußball-Sommer vor allem nutzen, um die Modelle unserer ID-Familie weiter bekannt zu machen.“ Beim Thema Elektromobilität „sollen Fans als Erstes an Volkswagen denken. Unsere Präsenz im Fußball wird uns dabei helfen, die Marke und das Thema E-Auto weiter positiv aufzuladen und am Ende auch mehr Fahrzeuge zu verkaufen.“ So gebe es in 40 Märkten TV-Werbespots der deutschen Nationalmannschaft mit dem sportlichen ID.4 GTX zu sehen.

Die App „We Score“ bringt die EM live ins Auto

Außerdem gebe VW in den digitalen „We drive football“-Kanälen Vollgas und bringe mit der kostenlosen App „We Score“ die Europameisterschaft ins Auto: Fans könnten sich alle Infos zur Nationalmannschaft im Display anzeigen lassen, ohne vom Verkehr abgelenkt zu sein. VW-Marketing-Chef Jochen Sengpiehl verspricht zudem „spannende Geschichten aus aus allen EM-Standorten“ auf allen social media-Kanälen von Volkswagen.

Aber was haben VW-Mitarbeiter ganz konkret vom Fußball-Sponsoring? „Einiges“, sagt ein VW-Sprecher. So sei jetzt ein EM-Tippspiel für alle Mitarbeiter freigeschaltet worden. „Auf den Sieger wartet eine Auswärtsreise zu einem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft“. Außerdem gebe es Tickets für Spiele des VfL Wolfsburg und das DFB-Pokalfinale 2022 sowie signierte Bälle und DFB-Trikots zu gewinnen.

VW-Mitarbeiten reisen zum EM-Spiel gegen Frankreich

Außerdem könne man exklusive DFB-Trikots und -Bälle mit VW-Schriftzug kaufen. Und es seien 30 mal zwei Tickets für das erste Vorrundenspiel der Deutschen gegen Frankreich (am Dienstag, 15. Juni, in München) verlost worden – „es gab mehrere Tausend Teilnehmer*innen“. Und für jeden sichtbar seien jetzt Plakatwände in den Werken Wolfsburg, Salzgitter, Hannover und Kassel mit EM-Werbung beklebt worden. Man merkt’s: Der EM-Countdown läuft – auch bei Volkswagen.

Von Carsten Bischof