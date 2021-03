Erneute Warnstreiks und Proteste bei VW und Töchtern in Wolfsburg

Wolfsburg

Nach den aus Arbeitnehmersicht enttäuschenden Tarifverhandlungen bei Volkswagen und den Tochtergesellschaften kam es am Dienstag erneut zu Warnstreiks im Stammwerk sowie Protestaktionen bei der Volkswagen Group Services. Zahlreiche Beschäftigte machten mit Nachdruck auf ihre Forderungen aufmerksam. Derweil scheint der Acker für einige Einigung in den festgefahrenen Tarifverhandlungen nun mehr kurzfristig doch bestellt: In der Nacht zu Dienstag kam es in Nordrhein-Westfalen zu einem Pilotabschluss in der Metall- und Elektroindustrie. Die IG Metall Niedersachsen lobte die Einigung und plädierte für eine Übertragung des Verhandlungsergebnisses.

Den Aktionstag eingeläutet hatten am Dienstag rund 50 Beschäftigte der VW Group Services, der Autostadt, der Autovision Stammbelegschaft und der Wob AG, die eine Tarifgemeinschaft bilden. Mit Fahnen und Plakaten postierten sie sich gut sichtbar auf Höhe des Forums Autovision an der Heinrich-Nordhoff-Straße – und ernteten mit ihrem Protest reichlich solidarisierendes Hupen der passierenden Autofahrer. Sowieso: Solidarität war das große Stichwort. So wurden die Protestler etwa auch von Mitarbeitern der Sitech sowie dem Leiter der Vertrauensleute bei Volkswagen, Maik Reupke, unterstützt. „Wir sind eine Familie und stehen zusammen“, stellte er klar.

Gegenangebote fehlen oder enttäuschen

Die Unterstützung können die Beschäftigten der VW-Töchter dabei gut gebrauchen: Mit ihren Forderungen nach 4 Prozent mehr Lohn und einer Verbesserung bei den tariflichen Freistellungszeiten waren sie bisher stets abgeblitzt. „Auch nach vier Verhandlungsrunden liegt uns noch kein Gegenangebot vor. Die Enttäuschung ist groß“, sagte Benjamin Stern, Betriebsratsvorsitzender der VW Group Services. „Es gibt keinen Grund für Zurückhaltung auf unserer Seite. Volkswagen fährt Gewinne ein. Diese sollten nicht nur den Aktionären zu teil werden“, forderte Thorsten Bentlage, Betriebsratsvorsitzender der Autostadt.

Volkswagen selbst hatte der IG Metall zwar ein Gegenangebot unterbreitet, dass allerdings hatten die Arbeitnehmer eher als Beleidigung aufgefasst. Deswegen wurden am Dienstag auch im Stammwerk erneut gestreikt – und zwar mit doppeltem Einsatz: Während Anfang März bei der ersten Aktion die Arbeit noch eine Stunde früher niedergelegt wurde, gingen die Schichten diesmal gleich zwei Stunden früher in den Feierabend. Beim Verlassen des Werksgeländes wurden sie dabei lautstark von IG Metall, Vertrauensleuten und Betriebsrat eingepeitscht.

Die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo unterstrich nochmals die Bedeutung der Forderungen, Reupke rechnete mit dem Gegenangebot des Unternehmens ab. Der Streik zeige, dass man sich diese Frechheit nicht gefallen lasse, sagte er.

Pilotabschluss in NRW macht Hoffnung auf Einigung

Dass der Arbeitsstreit Wirkung zeigt, dafür hatte die IG Metall in Nordrhein-Westfalen zu diesem Zeitpunkt bereits den Beweis geliefert. In der Nacht zu Dienstag verständigte man sich dort auf einen Pilotabschluss. Die Eckdaten: 2,3 Prozent mehr Lohn, was auch für die Arbeitsplatzsicherung eingesetzt werden könnte sowie eine Einmalzahlung von 500 Euro sowie der Einstieg in eine jährlich wiederkehrende Sonderzahlung, die ab Februar 2023 27,6 Prozent eines monatlichen Bruttoeinkommens entspricht. Insbesondere die kurze Laufzeit bis Ende September 2022 macht die Einigung für die Arbeitnehmer zu einem guten Kompromiss. Man werde sich jetzt bemühen, diesen Abschluss auf die Betriebe auf der niedersächsischen Fläche zu übertragen, kündigte Matthias Disterheft, Kassierer und Geschäftsführer der Wolfsburger IG Metall an.

Für Volkswagen ist eine Übertragung hingegen nicht ganz so einfach. Inwieweit das Ergebnis übertragbar sei, müssten nun die Gespräche zeigen, sagte VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh. Er wertete das Ergebnis in Nordrhein-Westfalen allerdings ebenfalls als Erfolg. „Wenn ich mir anschaue, was die Arbeitgeber alles angekündigt hatten – Streichung des Urlaubs- und Weihnachtsgelds, Nullrunde, Aufhebung der Übernahmegarantie – dann ist das ein Super-Ergebnis. Dazu haben die vielen Streiks der Beschäftigten sicher beigetragen“, betonte Osterloh.

Ob die erneute Aktion nun auch bei VW Früchte trägt wird sich wohl schon in Kürze zeigen. Die nächste Verhandlungsrunde soll in Kürze stattfinden, verriet der Betriebsratschef. Ein Termin steht allerdings noch nicht fest. „Das ihr euch heute weiter mobilisiert und den Forderungen Nachdruck verleiht, ist deswegen umso wichtiger“, richtete der Erste Bevollmächtigte der Wolfsburger IG Metall seinen Dank an die Belegschaft.

Von Steffen Schmidt