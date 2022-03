Elektro-Premiere: Volkswagen stellt am Mittwoch ID.Buzz und ID.Cargo vor

Wolfsburg/Hamburg

Mit dem ID.Buzz will Volkswagen die Elektromobilität in die Herzen der Menschen bringen. Er soll den unwiderstehlichen Charme des ersten Bulli T1 mit der unschlagbaren Alltagstauglichkeit der neuesten T-Modelle verbinden und dazu noch ein neues Level in Sachen Nachhaltigkeit erreichen. Am Mittwochabend (19 Uhr per Livestream) stellt Volkswagen den vollelektrischen ID.BUZZ der Weltöffentlichkeit vor – als Bus (Buzz) und als Transporter (Cargo).

Das moderne Retro-Design der Studie kam prima an

Damit es auch ja jeder mitbekommt, ist der bunt getarnte ID.Buzz seit Wochen in Metropolen unterwegs und wirbt fröhlich rollend in eigener Sache. Eigentlich unnötig: Als Volkswagen 2017 die erste Studie des ID.Buzz vorstellte, verliebten sich die Menschen reihenweise in das knuffige und trotzdem moderne Retro-Design. Natürlich geht eine Studie nie komplett in Serie – aber die Erwartungen beim ID.Buzz sind nach diesem Auftritt natürlich riesig – auch wenn Insider der AZ/WAZ schon berichtet haben, man habe „leider doch so einige Kompromisse beim Serienfahrzeug machen müssen“.

Schick: Der ID.Buzz setzt auf nachhaltige Zweifarbigkeit im Inneren. Quelle: Ingo Barenschee/dpa

Deshalb ist es kein Wunder, dass Volkswagen in seinen jüngsten Mitteilungen auf die früher so hochgelobte emotionale Seite des ID.Buzz gar nicht mehr eingeht, sondern andere Dinge betont – etwa den Platz: Der fünfsitzige ID.Buzz offeriere selbst mit allen Passagieren an Bord noch Platz für 1.221 Liter für Gepäck. Der Transporter habe eine Trennwand hinter der ersten Sitzreihe und fasse 3,9 Kubikmeter Ladung.

Der ID.Buzz ist praktisch und schön

Weil der ID.Buzz nicht nur praktisch, sondern auch schön sein soll, ist er laut VW in sieben einfarbigen und vier zweifarbigen Lackierungen zu bestellen. Diese Kombination aus Weiß und „frischen Farbtönen“ (so VW) zeige sich auch im Interieur: Die Innenfarben würden mit der Außenlackierung harmonieren und könnten sich auf Wunsch in den Sitzinnenflächen, dem Armaturenbrett und in der Türverkleidung widerspiegeln. Die Ambientebeleuchtung ist in 30 verschiedenen Farben bestellbar. Im Inneren seien zudem ID.Buzz-Motive verteilt – sogar Flaschenöffner und Eiskratzer mit Motiv gibt es.

Zur Galerie Volkswagen stellt am Mittwoch den vollelektrischen ID.Buzz vor. Er soll auch nachhaltig sein und verzichtet im Inneren auf tierische Materialien.

Aber ID.Buzz und ID.Cargo sollen vor allem nachhaltig sein. So verzichtet Volkswagen laut eigener Aussage auf tierische Materialien wie Leder und ersetzt sie mit anderen Stoffen: So bestehe der Lenkradkranz aus Polyurethan, das eine ähnliche Haptik biete wie Leder. Bei Sitzbezügen, Bodenbelägen und Innenhimmel sollen Materialien aus recycelten Produkten zum Einsatz (Rezyklate) kommen.

Materialien aus recycelten Stoffen

„So wird es einen Stoff aus einem sogenannten Seaqual-Garn geben, dessen Fäden zu etwa 10 Prozent aus gesammeltem Meereskunststoff und zu etwa 90 Prozent aus PES (recycelte PET-Flaschen) bestehen“, schreibt Volkswagen. Gegenüber vergleichbaren anderen Produkten ließen sich so 32 Prozent Co2-Emissionen einsparen.

Auch das im Konzern erstmals im ID.Buzz eingesetzte ArtVelours „Eco“ bestehe zu 71 Prozent aus Rezyklat.