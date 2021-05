Laut des aktuellen Statusberichts zur Elektromobilität fährt etwa jedes zehnte Fahrzeug in Wolfsburg elektrisch – damit liegt die VW-Stadt in Deutschland an der Spitze. Mit 461 öffentlich zugänglichen Ladepunkten liegt die Ladeinfrastruktur in den Top Five. Zufrieden ist man mit diesen Zahlen aber noch lange nicht.