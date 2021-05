Einzigartige Meisterstücke: VW-Tochter Bugatti liefert erste Baby II aus

Wolfsburg

Die ersten 500 Bugatti Baby II – eine zeitgenössische Hommage an das originale Meisterstück von Ettore Bugatti, den im Jahr 1926 gebauten Bugatti Baby – werden jetzt weltweit an ihre Besitzer ausgeliefert. Das Fahrzeug wurde anlässlich des 110. Geburtstags von Bugatti entwickelt und hat seit ihrer Einführung internationale Aufmerksamkeit erregt.

Einer der ersten Bugatti Baby II ist bereits bei einem langjährigen Bugatti-Besitzer in Dubai eingetroffen. Das individuell maßgeschneiderte Fahrzeug wurde an den Betreiber eines Privatflugzeugterminals in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgeliefert. Das Modell „Vitesse“ des Baby II mit Kohlefaserkarosserie wird für private Transfers zu den VIP-Bereichen des Flughafens zum Einsatz kommen.

Der Kunde ist sichtlich glücklich mit seiner neusten Ergänzung der Sammlung. Quelle: Bugatti

Ein weiteres Exemplar des Bugatti Baby II ist bei einem privaten Bugatti-Sammler in Belgien eingetroffen und stellt eine willkommene Ergänzung zu einer bereits umfangreichen Bugatti-Sammlung dar, die einen originalen Bugatti Baby Type 35 A und verschiedene Vorkriegsmodelle des Bugatti enthält.

Kundenspezifische Ausstattung und einzigartige Optionen

So wie alle straßentauglichen Hypersportfahrzeuge, die das Atelier in Molsheim verlassen, sind sämtliche von The Little Car Company angefertigten Modelle komplett individuell gestaltet und können von den Kunden personalisiert werden. Ebenso wie das Original verfügt jedes Fahrzeug über eine individuelle Fahrgestellnummer. Der belgische Sammler etwa hat ein erfolgreiches Gebot für die Fahrgestellnummer 388 abgegeben, die auch der originale Bugatti Baby in seiner Sammlung trägt.

Dieser Bugatti Baby II in elegantem schwarz gehört nun einem Sammler in Belgien. Quelle: Bugatti

„Wir sind begeistert, dass diese außergewöhnlichen Fahrzeuge im Miniaturformat jetzt an die Kunden ausgeliefert werden. Jeder einzelne Bugatti Baby II wurde in liebevoller Handarbeit nach den genauen Wünschen des Kunden gefertigt, darum ist jedes Fahrzeug, das unsere Manufaktur verlässt, ein unverwechselbares Einzelstück“, sagte Ben Hedley, CEO der The Little Car Company“.

Der Bugatti Baby II ist in drei Versionen verfügbar: Basis, Vitesse und Pur Sang, die alle für Sammler bestimmt sind. Der Pur Sang verfügt über den gleichen Antrieb wie der Vitesse, wartet jedoch mit einer handgefertigten Aluminiumkarosserie auf. Unter Anwendung der gleichen traditionellen Karosseriebautechniken wie beim originalen Bugatti Type 35 stecken in der Fertigung einer Aluminiumkarosserie mehr als 200 Stunden handwerkliches Können.

Von Steffen Schmidt