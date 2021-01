Ein Drittel der Ausbildungsplätze bei VW ist noch nicht besetzt

Wolfsburg

Behindert die Corona-Krise auch die Besetzung der Ausbildungsplätze bei Volkswagen? Es scheint fast so. Denn gut ein Drittel der Ausbildungs- und Studienplätze wurden vom Unternehmen noch nicht vergeben. Insbesondere im Bereich der Elektronik- und IT-Berufe fahndet VW noch nach geeigneten Bewerbern. Das Unternehmen ist aber zuversichtlich, alle Stellen besetzen zu können.

„Auch in diesem Jahr müssen wir uns wieder zwischen zahlreichen Kandidaten entscheiden“, sagt Christoph Görtz. Zwar liege die Zahl der Bewerbungen noch etwas unter Vorjahr. Der Leiter der Berufsausbildung in Wolfsburg hofft aber, „dass wir an allen Standorten das Niveau des vergangenen Jahres erreichen werden“.

Bewerbersuche unter erschwerten Bedingungen

Die geringere Zahl an Bewerbungen kommt wahrscheinlich auch durch die Pandemie zustande. Die Beschäftigten in der Berufsausbildung mussten und müssen unter erschwerten Bedingungen arbeiten: Aufgrund der Kontakt-Beschränkungen hat Volkswagen zum Beispiel auf die Berufsinformationstage an den Standorten verzichtet. Corona-bedingt konnten vergangenes Jahr außerdem keine Schüler-Praktika durchgeführt werden.

Als Alternative setzt VW verstärkt auf die sozialen Medien. So laufen auf Facebook und Instagram zum Beispiel kurze Werbe-Filme über die Ausbildungsberufe, die auf die vielfältigen Möglichkeiten bei Volkswagen hinweisen. Das Besondere daran: Die Beiträge sind von den aktuellen Auszubildenden selbst erstellt worden.

Volkswagen hofft nun, dass bis zum 28. Februar noch viele Bewerbungen eintrudeln – bis dahin läuft die Bewerbungsfrist für die Ausbildung, die am 1. September beginnt. Insgesamt stehen in der Volkswagen AG erneut 1150 Ausbildungsplätze an den deutschen Standorten zur Verfügung. Bewerber haben die Wahl zwischen 29 technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen.

Von Corona müssten sich die Bewerber nicht aufhalten lassen, sagt Betriebsratskoordinator Gerardo Scarpino. Der Gesundheitsschutz habe bei VW auch im Auswahlprozess höchste Priorität: „Abstands- und Hygienevorschriften werden sowohl beim Präsenztest als auch beim Interview eingehalten.“

Unternehmen setzt Fokus auf Zukunftsthemen

Um sich als Ausbildungsunternehmen noch attraktiver zu machen, fokussiert sich Volkswagen künftig in diesem Bereich übrigens noch stärker auf die Themen Digitalisierung und E-Mobilität. Scarpino: „Das Unternehmen investiert nachhaltig in die technische Ausstattung und Zukunft dieser Berufe.“ Christoph Görtz fügt hinzu: „An den Standorten entstehen derzeit 16 neue und hochwertig ausgestattete Elektronik- und IT-Labore sowie sieben Projekt-Werkstätten, in denen insbesondere das selbstgesteuerte Lernen der jungen Menschen gefördert wird.“

Unter anderem wird 2021 in Emden der neue Beruf des Produktionstechnologen 4.0 angeboten und in Wolfsburg in diesem Jahr erstmals auch die Ausbildung zum Elektroniker für Informations- und Systemtechnik, die bereits seit 2019 in Salzgitter und seit 2020 in Braunschweig erfolgreich läuft. Alle Infos zur Bewerbung erhalten Interessierte unter www.volkswagen-karriere.de.

