Seit 75 Jahren gibt es die Wolfsburger IG Metall nun schon. Zum Geburtstag sprach WAZ-Redakteur Steffen Schmidt mit den drei Geschäftsführern Flavio Benites, Christian Matzedda und Matthias Disterheft. Sie erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen und erklären, warum Gewerkschaft in all den Jahren nicht an Bedeutung verloren hat.