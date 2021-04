Wolfsburg

Es war die größte Klimaschutzkampagne in der Unternehmensgeschichte von Volkswagen: Die weltweit 660 000 Beschäftigten des Konzerns ließen am Donnerstag jeweils für eine Stunde ihre Arbeit ruhen, um sich mit dem Thema Klimaschutz auseinanderzusetzen. Inspiriert von Workshops sollten sie sich dabei auch Ideen und Maßnahmen überlegen, die sie sowohl in ihren privaten als auch in ihren beruflichen Alltag integrieren können, um den Klimawandel aufzuhalten.

Konzern-Chef Herbert Diess ging dabei mit gutem Beispiel voran. Sein Ansatz: Reduzierung der Flugzeugflotte des Konzerns. „Geschäftliche Flugreisen machen fast 95 Prozent meines persönlichen CO2-Fußabdrucks aus. Das möchte ich halbieren“, kündigte Diess auf seinem LinkedIn-Account an. In einem Konzern, der in 153 Ländern vertreten ist, seien viele dieser Reisen zwar nötig, trotzdem gebe es Raum für Verbesserungen.

Neben der Reduzierung der Reisen sollen deswegen nun die Unternehmens-Jets durch umweltfreundlichere Modelle ersetzt werden, die 30 Prozent weniger Treibstoff verbrauchen. Weiterhin würden die Jets auf ihren Reisen nun langsamer fliegen. „Durch eine 45 Minuten längere Flugzeit sparen wir auf dem Weg nach China 10 Prozent Emissionen ein“, rechnete Diess vor. Weiterhin sei Volkswagen dabei, zwei Konzern-Jets zu verkaufen, um dann bei Dienstreisen häufiger auf normale Linienflüge zurückzugreifen.

Von Steffen Schmidt