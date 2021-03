Wolfsburg

Volkswagen gibt Vollgas in Sachen Elektromobilität. Was viele für eine ganz neue Antriebstechnik halten, ist in Wahrheit ein alter Hut: Schon vor hundert Jahren gab es die ersten elektrisch angetriebenen Fahrzeuge, Volkswagen experimentierte schon vor über 50 Jahren mit dieser Technologie, wie WAZ-Redakteur Carsten Bischof jetzt persönlich erfahren durfte.

Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Fahrzeuge der Autostadt: Zu einen das brandneue Elektro-SUV ID.4 , ein bulliges, aber trotzdem schickes Auto der Gegenwart, mit dem Volkswagen in die Zukunft fahren möchte. Die offizielle Auslieferung an die ersten Kunden beginnt am kommenden Freitag in der Autostadt.

Mit dem E-Bulli suchte Volkswagen einen Weg aus der Ölkrise der 1970er Jahre

Zum anderen der Elektro-Bulli aus den 1970er Jahren aus dem Depot der Autostadt. Volkswagen suchte in Zeiten der Ölkrise eine Alternative zu fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas – und experimentierte mit Batteriebetriebenen Elektro-Transportern – zunächst als Testfahrzeuge für kommunale Einsätze.

Der neue ID.4 und der E-Bulli von 1979 im Vergleich

Die WAZ wollte wissen: Wie fährt sich der erste zaghafte Versuch eines E-Bullis? Und wie fährt sich der Beginn der automobilen Zukunft in Form des neuen ID.4? Auf diesen beiden Seiten können Sie unsere Testberichte lesen:► ID.4 im Test: Bulliges und schweres, aber überraschend agiles SUV► WAZ fährt E-Bulli von 1979: Schrullig-schwerer Transporter für Stadtwerke

Von Carsten Bischof