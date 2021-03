Wolfsburg

Software und autonomes Fahren: Das sind die beiden Zukunftsthemen, die Volkswagen mit seiner neuen Unternehmensstrategie „Accelerate“ nochmals deutlich vorantreibt. Ein weiterer Eckpfeiler bleibt aber natürlich weiterhin die Elektromobilität. „Wir wollen Volkswagen zur begehrenswertesten Marke für nachhaltige Mobilität machen“, bekräftigte Marken-Chef Ralf Brandstätter am Freitag erneut.

Dafür wird Volkswagen nach einem vielversprechenden Start die globale E-Offensive noch einmal stark beschleunigen. „Unserem Bekenntnis zum Pariser Klimaabkommen lassen wir Taten folgen“, sagte Brandstätter. Bis 2030 soll der Anteil reiner E-Autos am Absatz in Europa auf über 70 Prozent steigern – eine Verdoppelung gegenüber der bisherigen Planung von 35 Prozent. Und auch in den Vereinigten Staaten ständen die Ampeln für die Elektro-Offensive mit der Biden-Administration nun auf grün. In den USA und in China peilt das Unternehmen deshalb im selben Zeitraum einen E-Anteil von mehr als 50 Prozent an.

Der erste aus der ID-Familie von VW: Der ID.3. Quelle: dpa

MEB-Baukasten wird kontinuierlich weiter entwickelt

Schlüssel dazu sind zahlreiche neue E-Modelle. „Wir werden demnächst alle Segmente elektrisch abdecken,“ kündigte Brandstätter an. Nach dem ID.3 und dem ID.4 bringt Volkswagen nun jedes Jahr mindestens ein neues E-Modell auf den Markt: Den Anfang macht in der ersten Hälfte 2021 der allradgetriebene ID.4 GTX, gefolgt in der zweiten Jahreshälfte vom sportlichen ID.5. Im Herbst kommt mit dem ID.6, ein siebensitziges Elektro-SUV für den chinesischen Markt. 2022 soll dann mit dem ID.Buzz die Neuauflage der Markenikone Bulli folgen. „Schon jetzt ein echter Sympathieträger“, schwärmte Brandstätter. Im Jahr darauf feiert dann der Aero B, mit 700 Kilometer der „Reichweiten-Hero“ sein Debüt. Die Pläne für ein Elektroauto unterhalb des ID.3 mit einem Einstiegspreis ab 20 000 Euro habe VW zudem um zwei Jahre vorgezogen – auf 2025.

Die nächste ID.-Generation: Der ID.4 – ein SUV. Quelle: Roland Hermstein

Im Laufe der Elektro-Offensive wird dann auch der MEB-Baukasten stetig weiter entwickelt. Die Plattform stehe noch am Anfang seines Potentials, sagte Brandstätter. Ladeleistung, Beschleunigung und Reichweite würden kontinuierlich erhöht.

Parallel zur beschleunigten E-Offensive wird Volkswagen auch die Verbrenner-Flotte weiterentwickelt. Deshalb werden die Kernmodelle Golf, Tiguan, Passat, Tayron und T-ROC noch einmal einen Nachfolger bekommen. Ralf Brandstätter: „Wir brauchen den Verbrenner noch auf bestimmte Zeit, aber so effizient wie möglich. Deshalb bekommt die nächste Generation unserer Kernprodukte – die allesamt Weltmodelle sind – auch die neuste Generation der Plug-in-Hybrid Technik, mit bis zu 100 Kilometern elektrischer Reichweite.“

Von Steffen Schmidt