Wolfsburg

Neue Architektur, autonomes Fahren und ein innovativer Produktionsprozess: Das sprichwörtliche Zukunftsmodell von Volkswagen für das Stammwerk in Wolfsburg soll Trinity heißen. Mit der Fertigung des Spitzenstromers soll auch der Standort Wolfsburg ins Elektrozeitalter eintreten und sogar zum Herzstück von Volkswagens E-Offensive werden. ­

VW-Markenchef Ralf Brandstätter hat nun erste Details verraten und spart nicht mit Superlativen. Nach dem Auftakt für die Elektroauto-Offensive mit dem ID.3 sei es Zeit für den nächsten Schritt: Projekt Trinity. Geplant sei ein „hocheffizientes Flachsitzerkonzept mit ikonischem Design“, kündigt Brandstätter auf dem Karriereportal LinkedIn an. Der Trinity solle Innovationsführer der Marke werden. Trinity ist vom lateinischen Wort trinitas abgeleitet und bedeutet Dreizahl. Das Auto soll also für drei Dinge stehen.

Brandstätter kündigt neue Standards für Reichweite und Digitalisierung an

Zum einen ist eine neue Architektur geplant. Für das Modell soll die nächste Generation des konzerneigenen Baukastens MEB zum Einsatz kommen. Brandstätter kündigt eine „hochmoderne Elektro-Flach-Plattform“ an. „Wir setzten neue Standards bei Reichweite, Ladetempo und vor allem Digitalisierung.“

Trinity: Das Projekt von Volkswagen für einen sportlichen Elektroflitzer steht für eine neue Architektur, neue Produktionsansätze und autonomes Fahren. Quelle: Volkswagen

Volkswagen will außerdem offenbar autonomes Fahren massentauglich machen: „ Volkswagen demokratisiert mit diesem Fahrzeug das autonome Fahren. Mit Trinity erreichen wir Level 2+ und machen das Auto Level 4-ready“, so Brandstätter. Zur Einordnung: Level 2 bedeutet teilautomatisiertes Fahren, ein solches System übernimmt nur bestimmte Manöver wie automatisches Einparken – das bieten heute schon viele Neuwagen. Deutlich höher liegt die Hürde bei Level 3, das bedeutet hochautomatisiertes Fahren, bei dem Fahrzeuge etwa auf der Autobahn allein beschleunigen, bremsen oder die Spur wechseln. Der Fahrer muss aber jederzeit in der Lage sein, wieder die Kontrolle zu übernehmen. Level 4 bedeutet vollautomatisches Fahren, bei der die Systeme in abgegrenzten Verkehrsbereichen dauerhaft das Steuer übernehmen.

Der neue Stromer soll nach WAZ-Informationen auf der neuen, selbst entwickelten Software-Architektur basieren, an der die Car-Software-Organisation gerade arbeitet. Für das Wolfsburger Elektroauto wird ähnlich dem Artemis-Vorhaben bei der Tochter Audi ein eigenes Projekt aufgesetzt, das von der Entwicklung des Fahrzeugs bis zur Produktion alle Aktivitäten bündelt.

Die geplante Fertigung des E-Auto-Flaggschiffs ist ein Bekenntnis zum Standort Wolfsburg

Außerdem soll Trinity für radikal neue Produktionsansätze stehen, so Brandstätter: „ Wolfsburg wird zum Aushängeschild innovativer vollvernetzter Produktionsprozesse. Damit zeigen wir, dass man nicht nur in Berlin, sondern auch am Mittellandkanal hocheffizient und wirtschaftlich modernste Elektroautos bauen kann.“

VW-Markenchef Ralf Brandstätter: Wolfsburg wird zum Aushängeschild innovativer vollvernetzter Produktionsprozesse. Quelle: Volkswagen AG

Damit zielt Brandstätter auf den künftigen Tesla-Standort in Grünheide ab. Mit dem Ausbau zum Leitwerk für Elektromobilität soll Wolfsburg fit gemacht werden für den Wettbewerb. Volkswagen hatte sich bei der Produktion von ­E-Autos in Deutschland auf die Werke in Zwickau, Emden und Hannover konzentriert. Betriebsratschef Bernd Osterloh hatte mehrfach ein ­E-Modell für Wolfsburg gefordert, um die Auslastung des Stammwerks zu sichern. Im Dezember gab es dann vom Aufsichtsrat ein Bekenntnis zum Standort Wolfsburg mit der Zusage, das Stammwerk mittelfristig zur „richtungsweisende Fabrik für die hochautomatisierte Fertigung von Elektrofahrzeugen“ auszubauen.

Von Christian Opel