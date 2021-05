Wolfsburg

In der Classic-Szene ist der Name Grundmann eine feste Größe: Das Duo Traugott und Christian aus Hessisch-Oldendorf besitzt eine einzigartige Oldtimer-Sammlung. So viele älteste und seltene originale Volkswagen an einem Ort, gibt es sonst nirgends zu bestaunen. Ein Blick auf diese Sammlung können Interessierte nun am Mittwoch, 2. Juni, im NDR werfen.

Dann besucht der britische Wissenschaftler und Niedersachsenliebhaber, John Goodyear, die Grundmanns und ihr Privatmuseum, um über die Historie Volkswagens und die Bedeutung des Unternehmens für Niedersachsen zu sprechen. Der Beitrag „Happy Birthday Niedersachsen“ wird um 21 Uhr ausgestrahlt.

Eine Bildergalerie:

Das Grundmannsche Privatmuseum ist voller Superlative: Der älteste zivile Kübelwagen der Welt, originale Behördenfahrzeuge wie der Polizei-Käfer von 1959, der Polizei-Bulli von 1962 sowie das 1949er-Polizei- Cabrio auf Hebmüller-Basis. Schräg gegenüber der einzige Strahlenmesswagen Niedersachsens von 1958. Und auch der älteste Kombi der Welt steht hier, ein unscheinbarer T1 von 1950 ist der früheste bekannte Scheibenbus. Die Grundmanns setzen auf besondere Exemplare.

Ein Käfer-Cabrio machte den Anfang

„Uns geht es nicht um besonders viele Fahrzeuge, sondern um möglichst einzigartige“, erklärt Christian Grundmann in einer VW-Publikation. „Mir lag schon immer die Historie zu den Fahrzeugen am Herzen. Ich habe viel Zeit in Archiven verbracht und recherchiert. Auch, um sie so original wie möglich zu restaurieren.“

Mit einem Käfer Cabrio, Baujahr 1957 fing alles an. Traugott Grundmann, früher Pilot in Kalifornien, restaurierte es und reiste darin mit seiner Familie einmal quer durch die USA. Für Sohn Christian die erste intensive Erfahrung mit Volkswagen. Der Sohn ist später auch meist die treibende Kraft, wenn es um die Entdeckung neuer Schätze geht.

Grundmann-Junior ist der Kreative. Sein Vater ist der Techniker. Gemeinsam und mit Hilfe vieler Freunde entsteht über Jahrzehnte eine einzigartige Sammlung: Ausgehend von vier sind es mittlerweile über 80 Klassiker. Darunter das älteste Hebmüller Cabriolet, ein Herbie, ein VW 38 Prototyp ebenso wie das Rometsch-Archiv oder ein Käfer-Hubschrauber.

Von Steffen Schmidt