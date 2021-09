Vier frühere VW-Manager stehen in Braunschweig vor Gericht - Ex-VW-Chef Martin Winterkorn fehlt zunächst und steht dennoch im Fokus des ersten von über hundert Verhandlungstagen.

Einer der vier Angeklagten (l) sitzt zu Prozessbeginn in der Stadthalle Braunschweig: Dort begann der Strafprozess im VW-Abgasskandal. Es geht um die Rolle der Manager in der Diesel-Affäre, die im September 2015 an die Öffentlichkeit kam. Quelle: Julian Stratenschulte