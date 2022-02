„Der fünfte Ring“: Sonderausstellung im Audi-Museum zur Marke NSU

Ingolstadt

Mit der neuen Sonderausstellung „Der fünfte Ring“ gibt das Audi Museum Mobile in Ingolstadt einen umfassenden Überblick über die Geschichte der traditionsreichen Marke NSU und erinnert mit zahlreichen Exponaten an die bewegte Historie des „fünften Rings“ von Audi. Zeitgleich geht die neue Audi Tradition App an den Start. Sie ist ein virtueller Tourguide und ermöglicht als digitaler Begleiter das Museumserlebnis auch von unterwegs oder zu Hause aus. „Der fünfte Ring“ ist bis zum 24. September 2022 im Audi Museum Mobile zu sehen.

1932 gründet sich die Auto Union AG

Hintergrund: 1932 schließen sich die vier Unternehmen Audi, DKW, Horch und Wanderer zur Auto Union AG zusammen – ihr Markenzeichen werden die vier Ringe. Im März 1969 kommt es zur Fusion der Auto Union GmbH Ingolstadt mit der NSU Motorenwerke AG Neckarsulm. Rückwirkend zum 1. Januar war die neue Audi NSU Auto Union AG mit Sitz in Neckarsulm entstanden. NSU ist in der Firmengeschichte der heutigen Audi AG die älteste Vorgängermarke und bis heute untrennbar mit dem Audi-Standort Neckarsulm verbunden: Die drei Buchstaben NSU stehen für die Stadt, in der Neckar und Sulm zusammenfließen.

Sonderausstellung: Auch ein NSU Prinz 30 von 1960 ist in der Schau zu sehen. Quelle: Audi

Zeitgleich geht die Audi Tradition App an den Start. Sie dient zum einen als digitaler Begleiter im Audi-Museum: Die Besuchenden erhalten vertiefende Inhalte zu den ausgestellten Fahrzeugen in Textform, bei ausgewählten Modellen per Audioguide und sogar per 360-Grad-Panorama-Ansicht. Was die Museumsbesucherinnen und -besucher vor Ort nicht dürfen, können sie auf dem Bildschirm ihres Smartphones erleben: ins Fahrzeug einsteigen und den Innenraum begutachten.

Die Audi Tradition App ist in allen App-Stores erhältlich

Auch von zu Hause oder unterwegs aus bietet die Audi Tradition App spannende Inhalte. On top zu den Exponaten folgen etwa weitere multimediale Inhalte zur Sonderschau wie ein Drohnenflug durch die Ausstellung. Außerdem informiert die App über Exponate in der Dauerausstellung des Audi-Museums und bietet einen Zugang zum Audi Tradition Shop für Accessoires, Literatur und Ersatzteile der Youngtimer von Audi. Die neue Audi Tradition App ist über alle gängigen App-Stores für iOS- und Android-Smartphones downloadbar.

Von der Strickmaschine über das Fahrrad und das Motorrad bis hin zum Automobil führt der Weg von NSU. An der Historie dieser Marke lässt sich die Entwicklung der Mobilität in Deutschland ablesen.

Zur Galerie „Der fünfte Ring“: Im Audi-Museum ist eine sehenswerte NSU-Sonderausstellung gestartet. Sie umfasst Autos, Motorräder, ein Fahrrad und eine Strickmaschine.

Dazu der Kurator der Ausstellung, Stefan Felber: „Die Marke NSU zeigt eindrucksvoll, wie sehr sich Mobilität in den vergangenen 150 Jahren verändert hat. Unsere Sonderausstellung in Ingolstadt ist auch ein Prolog für das Jubiläum der Marke NSU im nächsten Jahr – das werden wir 2023 mit einer großen Ausstellung im Audi Forum Neckarsulm feiern.“

Die Sonderschau umfasst sogar eine Strickmaschine

Die Sonderschau umfasst elf Automobile, 23 Motorräder, ein Fahrrad und eine Strickmaschine. Ein Highlight ist der NSU Wankel Spider, das erste Automobil mit serienmäßigem Kreiskolbenmotor. Das zweisitzige Cabrio, gezeichnet von der italienischen Designerlegende Giuseppe Bertone, war eine Sensation auf der IAA 1963. Zu sehen ist auch ein Volkswagen K 70, das letzte bei NSU entwickelte Modell. Die viertürige Limousine mit drei Seitenfenstern und harmonischem Design wurde von Claus Luthe geformt, dem damaligen Chefgestalter bei NSU, der auch dem Ro 80 seine wegweisende Form verlieh. Ein Ro 80 von 1977 ist ebenfalls in der Sonderausstellung zu sehen.

Unter den zahlreichen ausgestellten Motorrädern zeigt die Ausstellung das hubraumstärkste jemals bei NSU gebaute Motorrad: Die Zweizylindermaschine von 1914 hat 8 PS und war das stärkste, schnellste und teuerste Serienmotorrad seiner Zeit. Für die 1.575 Mark Anschaffungskosten musste ein Arbeiter damals fast zwei Jahre lang arbeiten, denn sie verdienten im Schnitt gerade einmal 900 Mark im Jahr. Auch das schnellste Motorrad der 1950er-Jahre ist in der neuen Sonderschau zu sehen: die NSU-Rekordmaschine Typ Delphin III. Sie erreichte 1956 eine Höchstgeschwindigkeit von 339 km/h.

Von der Redaktion