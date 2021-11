Der Rolls-Royce unter den DDR-Fahrzeugen: Peter Köhler und sein EMW 340

Grußendorf

Wenn der Grußendorfer Peter Köhler mit seinem „roten Baron“ unterwegs ist, ist ihm die Aufmerksamkeit sicher. Die großen, geschwungenen Kotflügel, die wuchtige, fast zwei Meter lange Motohaube, die breiten Trittbretter, zweigeteilte Fenster, die Portaltüren: Man kann nicht anders, als der kurvigen Eleganz des EMW 340 zu verfallen.

Das ging auch Köhler so: Als er den 1952 erbauten Wagen 1988 zum Verkauf entdeckt, schlägt der Grußendorfer sofort zu – für 4000 Mark. Heute ist das Auto ein Vielfaches wert. Doch an einen Verkauf ist gar nicht zu denken. Zu viel Blut, Schweiß und Tränen sind in die Restauration der Schönheit geflossen. „Anfangs habe ich das Auto gehasst“, verrät Köhler. Denn die ersten Jahre verbringt das Fahrzeug eigentlich nur in der heimischen Garage. Mehr als 8000 Arbeitsstunden musste der gelernte Werkzeugmacher in den Wagen stecken, bevor das edle Gefährt dann 2010 erstmals von ihm zugelassen wird.

Ein wahrer Restaurations-Marathon

Zunächst einmal zerlegt Köhler den beinahe schrottreifen EMW mühsam in alle Einzelteile. Sein Ziel ist nicht nur, den Wagen wieder fahrbereit zu machen, sondern dabei auch ausschließlich Originalteile zu verwenden. Doch die Suche danach verhält sich äußerst schwierig. Denn verkauft wurde das Auto aus den Eisenacher Motorenwerken (EMW) so gut wie nur im Osten und in Skandinavien. In West-Deutschland ist das Modell hingegen ein echte Rarität. Nur eine Handvoll von ihnen sind heute in den alten Bundesländern zugelassen.

Zur Galerie Peter Köhlers EMW 340 ist ein echter Hingucker. Mühsam restaurierte der Grußendorfer den Oldie ausschließlich mit Originalteilen.

Auf der Suche nach Teilen stößt er noch vor der Grenzöffnung unter anderem per Zeitungsannoncen auf einen Leipziger Taxi-Unternehmer. „Der hatte die Ersatzteile quasi gehortet. Das war ein echtes Eldorado für mich“, erinnert sich Köhler. Vier- oder fünfmal fährt der gelernte Werkzeugmechaniker nach Leipzig. „Da habe ich alles zusammengeklaubt, was ich in die Finger bekam“, erzählt er.

Köhlers Liebe zum Detail kennt dabei kaum Grenzen. Er beschafft sich die originalen Winker, lässt den Innenraum samt Fahrzeughimmel mit Originalstoffen in Dresden aufpolstern und beauftragt einen Malermeister aus Parsau mit Holzmalereien für die Innenverkleidung. Am Ende erstrahlt das Fahrzeug in seiner originalen Pracht.

Einmaliges Fahrerlebnis

Und die ist viel zu schade nur für die Garage. Regelmäßig startet Köhler seit der Zulassung zu Ausfahrten – sei es nur kurz mit seiner Frau zur Lieblingseisdiele ins nahe Brome oder zu den regelmäßigen EMW-Treffen in ganz Deutschland, von denen zahlreiche Erinnerungsfotos die Wände in Haus und Garage schmücken. „Vier- bis fünftausend Kilometer sind wir vor Corona schon im Jahr mit dem EMW gefahren“, schätzt Köhler.

Automobile Klassiker aus der Region Das Wolfsburger AutoMuseum plant vom 18. November bis 27. März 2022 die Ausstellung „Automobile Klassiker aus der Region“. 15 Young- oder Oldtimer werden dann gezeigt. Zuvor konnten sich Besitzer solcher Schmuckstücke beim Automuseum bewerben. WAZ/AZ stellen schon vorab einige Klassiker in ihrer Serie vor – darunter auch einige Modelle, die es nicht in die Ausstellung geschafft haben.

Zum Beweis der Fahrtüchtigkeit betätigt er die Zündung. Nur kurz ziert sich der 6-Zylinder, bevor er dann sein charakteristisches, beruhigendes Blubbern hören lässt. Auf einer kurzen Überlandfahrt zeigt Köhler, was in der altehrwürdigen Schönheit steckt. Nostalgie pur kommt auf, wenn man ihn dabei beobachtet, wie er aufmerksam den Öldruck im Auge behält oder eigenhändig per Schalter die Kühlung reguliert. Das Fahrgefühl ist herrlich – nur etwas laut. „Schneller als 90 km/h fahre ich deswegen eigentlich nie und ein Radio macht auch keinen Sinn“, lacht Köhler.

Vom Stasi-Schlitten zum Hochzeitsauto

Dass das Fahrzeug noch heute so zuverlässig fährt, ist kaum verwunderlich. Technisch war der EMW damals „State of the Art“. Der „Rolls Royce“ unter den DDR-Fahrzeugen, wie Köhler sagt. Als solcher ist er für den Normalbürger im Osten schier unerschwinglich. „Meistens wurde er von Behörden eingesetzt“, berichtet Köhler. Langversionen etwa zeugen vom Einsatz als Krankenwagen. Auch die Stasi nutzte den EMW 340-2 gerne. Welche bewegte Geschichte hinter seinem Liebling steckt, bleibt leider ein Mysterium. „Das habe ich nie herausgefunden“, bedauert Köhler.

Dafür hat der EMW in Köhlers Besitz einen ganz neuen Daseinszweck erhalten. Bei mittlerweile acht Hochzeiten von Bekannten wurde der „rote Baron“ als Hochzeitsfahrzeug eingesetzt. Und dabei hat er nicht nur optisch eine hervorragende Figur gemacht, sondern auch als gutes Omen: „Alle Paare sind noch glücklich verheiratet“, sagt Köhler und lacht: „Ein echter Glücksbringer.“

Von Steffen Schmidt