Ausgerechnet kurz vor Weihnachten haben rund 80 Reinigungskräfte bei Volkswagen Angst um ihren Job. Laut Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt will ein neuer Dienstleister die Servicekräfte nicht zu den alten Konditionen übernehmen. Dagegen protestieren die Beschäftigten am Donnerstag am Tor Ost.