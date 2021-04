Defekt im Presswerk: Golf-Produktion fällt bis Donnerstag aus

Wolfsburger

Dass die Bänder in der Golf-Produktion im Wolfsburger Volkswagen-Stammwerk an dem ein oder anderem Tag stillstehen, daran hat man sich in diesem Jahr bereits gewöhnt. Auch am Dienstag stand für die Mitarbeiter wieder eine Zwangspause an. Diesmal war allerdings nicht der Mangel an Halbleitern, sondern ein technischer Defekt schuld.

„Die Golf-Fertigung im Volkswagen Werk Wolfsburg ist am Dienstag zum Erliegen gekommen. Ursache für die Unterbrechung der Produktion ist eine gerissene Schwingwelle in der Pressenstraße 300“, bestätigte ein Volkswagen-Sprecher entsprechende WAZ-Informationen am Dienstag auf Anfrage.

Man tue alles, um den Schaden an der Anlage, die zu den größten im Presswerk gehört, so schnell wie möglich zu beheben. Trotz der Bemühungen steht allerdings schon fest, dass auch am Mittwoch die Golf-Produktion ausgesetzt werden muss. Erst mit der Frühschicht am Donnerstag wird die Arbeit wieder aufgenommen. Andere Montagelinien im Werk Wolfsburg waren von der Presswerk-Unterbrechung indes nicht betroffen.

Von Steffen Schmidt