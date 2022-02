Volkswagen will im Rahmen des Standortpaktes drei von vier Nachtschichten in der Produktion abschaffen. Frank Patta kritisiert die Betriebsratsspitze dafür hart – und die IG Metall schießt scharf zurück.

An den Golf-Linien soll bald nur noch in zwei Schichten gearbeitet werden. VW will die Nachtschichten abschaffen. Frank Patta vermisst die Gegenwehr des Betriebsrates. Quelle: Kai-Uwe Knoth