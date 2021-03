Wolfsburg

Deutschland steckt mitten in der dritten Corona-Welle. Um mögliche Neuinfektionen einzudämmen, setzt Volkswagen weiter konsequent auf das umfassende Schutzkonzept. Vor den Ostertagen richten zudem Personalvorstand Gunnar Kilian und der Betriebsratschef Bernd Osterloh einen Appell an die Belegschaft, auch während der kommenden Feiertage Disziplin walten zu lassen.

Gerade jetzt verlange die aktuelle Corona-Entwicklung uns weiterhin alles ab. Um die dritte Welle zu brechen, sei jeder gleichermaßen gefordert, alles in seiner Macht stehende zu tun, heißt es in einem Schreiben Kilians und Osterlohs an die VW-Belegschaft. Volkswagen werde im Kampf gegen die Pandemie weiter seinen Beitrag leisten, betonen die beiden.

Gunnar Kilian unterwegs in der Halle 54: Vor wenigen Tagen überzeugte sich der VW-Personalvorstand von den Corona-Schutzmaßnahmen in der Produktion. Quelle: Volkswagen

Die bis heute niedrigen Inzidenzwerte in den deutschen Werke trotz laufender Produktion hätten gezeigt, dass die bisherigen Schutzmaßnahmen aus 100-Punkte-Plan, ausgeweiteter Mobiler Arbeit und eigenen PCR-Tests hätten Wirkung gezeigt und sich bewährt.

Schnelltests stehen nach Ostern für die Mitarbeiter bereit

Diesen Weg will VW jetzt weiter fortsetzen. Sowohl das Schutzkonzept im Werk als auch das Gebot der Mobilen Arbeit werden weiter beibehalten. Derzeit befinde sich bereits 47 000 Mitarbeiter im Homeoffice. Derzeit und auch weiter gilt: Die Anwesenheit für alle Mitarbeiter außerhalb der Produktion erfolgt nur in absoluten Ausnahmefällen. Diese sind schriftlich zu begründen und zu dokumentieren.

Die bewährte Teststrategie mit hauseigenen PCR-Testkapazitäten wird nach Ostern zudem durch Schnell- und Selbsttests ergänzt. Allen Beschäftigten, deren Tätigkeit die Anwesenheit in den Werken verlangt, stehen direkt nach den Feiertagen bei Rückkehr an den Arbeitsplatz zwei Selbsttests pro Woche zu. Da das Angebot freiwillig ist, appellieren Kilian und Osterloh an die Belegschaft, davon Gebrauch zu machen. „Angesichts der dritten Welle möchten wir Sie und Euch inständig darum bitten: Nehmen Sie dieses Angebot bitte wahr – im Sinne Ihrer Gesundheit, der Ihrer Kolleginnen und Kollegen und auch im Sinne der Gesellschaft“, heißt es in dem Schreiben.

Wenn es nach Volkswagen geht, soll das Schutzkonzept zudem schnellstmöglich um Impfungen erweitert werden – diese seien entscheidend für eine Überwindung der Corona-Pandemie. Volkswagen hat dafür seit einiger Zeit alle Vorbereitungen getroffen, um flächendeckend in den Werken impfen zu können.

Volkswagen: Es würde genug Personal im Gesundheitswesen freigeschaufelt

In Werk in Zwickau werden die ersten Mitarbeiter seit Dienstag im Rahmen eines Pilotprojekts durch die Betriebsärzte geimpft. Das Land Sachsen will damit die Einbindung von Betriebsärzten in die deutsche Impf-Kampagne erproben. Die Reihenfolge der Impfungen orientiert sich dabei genau an den Vorgaben und Plänen des Bundes.

Auch im Werk Wolfsburg steht alles für Mitarbeiterimpfungen bereit. Im Hafen 1, wo sonst Marketingevents wie zum Beispiel die Vorstellung des neuen Golf, sowie Kongresse stattfinden, hat Volkswagen bereits ein eigenes Impfzentrum eingerichtet. Durch die Entbürokratisierung der PCR-Tests wurde zudem ausreichend Personal im Gesundheitswesen freigeschaufelt. Doch noch fehlt der Impfstoff.

„Wir stehen bereits seit Längerem zum Impfen bereit. Wenn wir seitens der Bundes- und Landesregierungen das Signal dazu bekommen und genügend Impfstoff für die Bevölkerung zur Verfügung steht, wollen wir unsere Belegschaften impfen und damit auch die Durchimpfung der Bevölkerung beschleunigen“, schreiben Kilian und Osterloh dazu. Wann das der Fall ist, steht indes noch in den Sternen. Aktuell scheint ein Start Ende April möglich.

Warten auf den Impfstoff: Volkswagen steht in den Startlöchern. Quelle: dpa

Mit diesem Dreiklang aus Abstand halten, Testen und Impfen sie Volkswagen im Kampf gegen die Pandemie gut aufgestellt. Dabei bleibe aber weiterhin die Einstellung und das Mitwirken der Belegschaft ein entscheidender Faktor. „Ohne Eure herausragende Disziplin wäre es nicht möglich gewesen, die Herausforderungen des vergangenen Corona-Jahres zu stemmen. Dafür möchten wir uns bei Euch allen, herzlich bedanken“, schreiben Kilian und Osterloh. Jetzt gelte es, sich gerade an den Ostertagen auch privat so diszipliniert zu verhalten, wie es beruflich bereits der Fall ist.

Von Steffen Schmidt