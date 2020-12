Corona bei Zulieferer: VW drosselt Produktion im Werk Wolfsburg

Wolfsburg

In den eigenen Reihen halten sich die Corona-Fälle aufgrund umfassender Schutzmaßnahmen weiter in moderaten Grenzen, dennoch hat die Pandemie Volkswagen jetzt kalt erwischt: Ab Montag mit Beginn der Nachtschicht muss der Autobauer die Produktion im Wolfsburger Stammwerk empfindlich drosseln. Grund dafür sind Corona-Infektionen bei einem deutschen Zulieferer, die dort zu einem Produktionsausfall geführt haben. Neben dem Werk Wolfsburg sind auch Bereiche im Komponenten-Werk in Braunschweig betroffen.

Teilemangel trifft Golf-Produktion

Volkswagen reagiert auf den Ausfall in der Teileversorgung in Absprache mit dem Betriebsrat mit Kurzarbeit. Diese wurde bereits angezeigt. Wie bei VW üblich wird das Unternehmen das Kurzarbeitergeld aufstocken, bestätigte ein VW-Sprecher auf WAZ-Anfrage. Wie viele Arbeiter von der Maßnahme betroffen sein werden, konnte das Unternehmen am Freitag noch nicht mitteilen, da man erst am Donnerstag vom temporären Ausfall des Zulieferers erfahren habe. Klar ist aber: Die Ausfälle betreffen die Golf- und Golf-Variant-Produktion und damit zwei der vier Montagelinien.

Anzeige

Wie lange die Wolfsburger Fertigung runtergefahren muss, steht ebenfalls noch nicht fest. „ Volkswagen arbeitet mit Hochdruck an Gegenmaßnahmen und Alternativen, um die Auswirkungen zu minimieren. Fahrzeuge, die jetzt in Wolfsburg nicht produziert werden, werden schnellstmöglich gefertigt, um die Kunden wie gewohnt zu beliefern“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Lesen Sie auch

Weihnachtsfeiern fallen dieses Jahr deutlich länger aus

Angesichts der üblichen Quarantänezeit von zwei Wochen und der Komplexität der Lieferketten, dürfte bis Weihnachten allerdings keine Besserung in Sicht sein. Für die Weihnachtswoche selbst hatte VW der Belegschaft in der Produktion sowieso schon nahe gelegt, Urlaub zu nehmen oder Überstunden abzubauen. Zwischen Weihnachten und Neujahr stehen die Bänder in diesem Jahr ohnehin still. Die schlechten Nachrichten kommen also zu einem verkraftbaren Zeitpunkt.

Und dennoch ist der teilweise Produktionsausfall für Volkswagen ein erneuter Schuss vor den Bug. Nach dem harten Lockdown im Frühjahr hatten sich die Verkaufszahlen im Sommer und Herbst wieder langsam erholt. Volkswagen hoffte auf einen starken Jahresendspurt. Mit der zweiten Corona-Welle gingen nun aber auch die Auslieferungszahlen wieder zurück. Im November lagen sie fast 10 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der unerwartete Produktionsausfall verheißt nun auch für den Dezember nichts Gutes.

Von Steffen Schmidt