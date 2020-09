Wolfsburg

Die Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigen seit den Sommerferien wieder an. Umso beruhigender: Volkswagen scheint sich gegen die sich anbahnende zweite Welle beinahe so zu stemmen, wie das berühmte kleine gallische Dorf gegen das römische Imperium. Denn trotz umfassender, eigener Testkapazitäten nach dem Werksurlaub befindet sich die Zahl der Neuinfektionen auf einem erfreulich niedrigem Niveau. Stand Dienstagabend sind gerade einmal fünf Mitarbeiter in den Corona-Containern positiv auf das Virus getestet worden. Das teilte ein VW-Sprecher auf Anfrage mit.

Die Anzahl der durchgeführten Tests liegt dabei mittlerweile – rund zweieinhalb Wochen nach den Werkferien – bei 1600. „Nach wie vor führen wir pro Tag 100 Corona-Tests durch“, so der VW-Sprecher. Die Rachenabstriche sind dabei freiwillig und stehen allen VW-Mitarbeitern mit Symptomen offen. Bis das Ergebnis eintrifft – laut VW soll dies nach 24 Stunden sein – bleiben die Mitarbeiter zu Hause. Bei einem positiven Ergebnis werden weitere Maßnahmen wie die Quarantäne und die Ermittlung und Testung von betrieblichen Kontaktpersonen eingeleitet, um Infektionsketten zu unterbinden. Dies war bisher nicht nötig. Bei den fünf Infektionsfällen soll es sich um Mitarbeiter handeln, die sich vor ihrem positiven Test nicht im Werk aufgehalten haben.

VW rechnet mit Anstieg der Tests zu Herbstbeginn

Mit täglich 100 Tests ist die Kapazitätsgrenze noch lange nicht erreicht. Zusammen mit dem Klinikum Wolfsburg kann Volkswagen bis zu 2400 Tests pro Tag auswerten lassen. Das VW-Gesundheitswesen rechnet mit einem signifikanten Anstieg des Testbedarfs mit Beginn des Herbstes und damit der Grippesaison.

Auch deswegen ist in nächster Zeit wohl nicht mit weiteren Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in den Werken zu rechnen. Im Gegenteil: Volkswagen macht jetzt sogar einen kleinen Schritt zurück und zieht in Sachen Prävention die Zügel wieder ein Stück weit an.

Zum Beispiel in Sachen Home-Office. Konnten vor den Werksferien wieder bis zu 50 Prozent der Belegschaft einer Abteilung an ihrem Arbeitsplatz erscheinen, hatte man aus Sorge vor Neuinfektionen durch Urlaubsrückkehrer bis zum 1. September wieder volle Mobile Arbeit angeordnet. Diese Maßnahme wurde jetzt nochmals verlängert. Aus einer internen Mitteilung geht hervor, das VW seine Mitarbeiter dazu anhält, bis mindestens Ende September, wenn irgend möglich, von zu Hause aus zu arbeiten.

Veranstaltungen mit mehr als 15 Personen praktisch gestrichen

Auch auf Veranstaltungen mit mehreren Personen will Volkswagen weiter unbedingt verzichten. Dafür setzt man weiter auf Telefon- oder Videokonferenzen. Für Besprechungen, Fortbildungen oder Ähnliches, an denen mehr als 15 Personen teilnehmen, wurden nun zudem die bürokratischen Hürden erhöht. Aus der internen Mitteilung geht hervor, dass diese Veranstaltungen nur stattfinden dürfen, wenn sie von einem Mitglied des Top-Management-Kreises als „business essential“ eingestuft werden. Weltweit gehören nur rund 400 Personen diesem Kreis an. Zudem muss auch das Gesundheitswesen grünes Licht geben. In der Praxis dürfte die Durchführung solcher Veranstaltungen zumindest bis Ende September damit so gut wie unmöglich werden.

