Christian Matzedda kandidiert für Rat der Stadt Wolfsburg

Wolfsburg

„Ein offenes Wort, ein offenes Ohr“: Mit diesem persönlichen Erfolgsrezept will Christian Matzedda, erst im letzten Jahr zum zweiten Bevollmächtigten der Wolfsburger IG Metall gewählt, nun auch einen Sitz im Rat der Stadt der Wolfsburg erlangen. Der 49-jährige Sülfelder kandidiert bei den Kommunalwahlen im September für die SPD, wird mit Ralf Krüger und Monika Westphal-Schmidt im Wahlbereiche 4 das Spitzentrio der Partei für Fallersleben, Sülfeld und Westhagen bilden.

Während Krüger und Westphal-Schmidt Urgesteine der Wolfsburger Stadtpolitik sind, betritt Matzedda für ihn neues Terrain. Angesichts seines Lebenslaufs erscheint der Schritt in die Kommunalpolitik dennoch als logische Konsequenz. 1989 fing Matzedda bei Volkswagen an. Schon zwei Jahre später wurde er Vertrauensmann. 2010 rückte der Deutsch-Italiener dann in die Vertrauenskörperleitung auf, wurde daneben Sprecher der Migrantenvertretung und 2012 schließlich Betriebsrat. Fortan engagierte er sich in der Tarifkommission, im Ortsvorstand der IG Metall und im Bildungsausschuss der Volkswagen AG, bevor er schließlich als Teil des neuen Führunsgtrios in das Gewerkschaftshaus wechselte. „Ich helfe einfach gern“, kommentiert Matzedda diesen Werdegang bescheiden.

SPD freut sich über „Schulterschluss“ mit der IG Metall

So auch jetzt, als die SPD auf der Suche nach einem geeigneten Kandidaten auf ihn zu kam. „Wir waren uns schnell einig, dass er eine Verstärkung für unser Team ist. Er ist nicht nur ein kompetenter Gewerkschafter, sondern auch ein engagierter Sülfelder“, so die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Ingrid Leitner. Für Matzedda, der seit 18 Jahren das SPD-Parteibuch besitzt, sei der Einstieg in die Kommunalpolitik „nur eine Frage der Zeit“ gewesen, sagt der zweifache Familienvater selber. Dass nun der passende Augenblick gekommen ist, liegt an seiner großen Leidenschaft – dem Fußball: „Mein Sohn spielt jetzt im Herrenbereich, da muss ich ihn nicht mehr trainieren“, erzählt er.

Für die SPD ein echter Glücksfall, wie Ralf Krüger und die Unterbezirksvorsitzende Immacolata Glosemeyer unisono betonen. „Wir freuen uns, einen führenden Gewerkschafter in unseren Reihen haben. Die Verbindung zur IG Metall war und ist der SPD sehr wichtig“, sagt Krüger. Glosemeyer spricht von einem erfolgreichen „Schulterschluss“ mit der IG Metall.

Matzedda: „Transformation wird unsere Lebenswelt verändern“

Und dieser sei angesichts der anstehenden Herausforderungen jetzt besonders wichtig. „Die Transformation in der Autoindustrie stellt unsere Stadt und die gesamte Region vor große Herausforderungen. Die Kernkompetenz für Elektromobilität muss gesichert und gestärkt werden. Wer kann diese Entwicklung besser begleiten als Leute, die daran direkt beteiligt sind?“, setzt sie auf das Expertenwissen Matzeddas. Genauso sieht es auch Krüger: „Wir brauchen ihn und seine Erfahrungen, damit Wolfsburg Entwicklungs- und Produktionszentrale von VW bleibt und Arbeitsplätze auch in der Zukunft gesichert sind.“

Christian Matzedda Christian Matzedda wurde 1971 in Wolfsburg geboren. Später wurde er in Italien eingeschult und kehrte mit elf Jahren zurück nach Deutschland. Bis 1987 besuchte er der Brüder-Grimm-Gesamtschule und fing 1989 bei Volkswagen an. Ab 1991 war er als Vertrauensmann tätig, wurde später Mitglied der Vertrauenskörperleitung und Sprecher der Migrantenvertretung. 2012 wurde er zum Betriebsrat gewählt. Seit 2020 ist er Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg. Beruflich bildete er sich zuerst zum Industriemeister Metall, dann zum REFA Prozessorganisator und schließlich zum Technischen Fachwirt weiter. Matzedda ist zweifacher Vater und lebt in Sülfeld. Der begeisterte Fußballfan trainierte zehn Jahre lang Jugendmannschaften und ist auch selbst noch als Kicker aktiv.

Und tatsächlich bezeichnet auch Matzedda die Transformation als eines seiner Herzensthemen. „Unsere Arbeits- und Lebenswelt wird sich dramatisch verändern. Das gilt nicht nur für VW, sondern die ganze Branche. Es geht da um die Zukunft unserer Kinder. Das ist, glaube ich, noch nicht bei jedem so klar angekommen“, mahnt Matzedda. Darauf gelte es nun Antworten zu finden. Wichtig dabei sei, nah am Bürger zu sein und respekt- und vertrauensvoll mit den Menschen zu diskutieren. Matzedda: „Wir müssen uns die Sorgen der Menschen anhören und sie ernst nehmen – gerade in dieser schweren Zeit.“ Das ist es wieder, sein Erfolgsrezept: ein offenes Wort, ein offenes Ohr.

Von Steffen Schmidt