Chip-Mangel macht Volkswagen wohl noch länger Probleme

Wolfsburg

Die Versorgungskrise bei Elektronik-Chips und weiteren wichtigen Halbleiter-Bauteilen kostet den Volkswagen immer mehr an geplanter Produktion. Zwar schätzt der Autobauer die Folgen der Engpässe insgesamt als beherrschbar ein. Einkaufsvorstand Murat Aksel, der die Beschaffung mit einer eigenen „Taskforce“ koordiniert, berichtete auf der Online-Hauptversammlung am Donnerstag auf Nachfrage von Aktionären jedoch von zunächst weiter gestiegenen Ausfällen. So habe man im ersten Halbjahr eine hohe sechsstellige Anzahl von Fahrzeugen nicht produzieren können.

Für das erste Quartal allein hatte Konzernchef Herbert Diess im Frühjahr noch eine Zahl von gut 100 000 gestrichenen Autos genannt, bei denen der komplette Deckungsbeitrag verloren gegangen sei. In vielen Werken führte der Chip-Mangel schon mehrmals zu ausgefallenen Schichten und Kurzarbeit – bei VW ebenso wie bei anderen Herstellern.

In Wolfsburg kann nächste Woche normal produziert werden

Betroffen war davon auch immer wieder das Stammwerk in Wolfsburg. Zuletzt konnte hier ob der unsicheren Versorgung die Fahrweise nur von Woche zu Woche festgelegt werden. Teilweise kam die Produktion an ganzen Linien komplett zum Erliegen. In dieser Woche wurde nur an einer der vier Montagelinien durchgängig gearbeitet, an den anderen dreien kam lediglich die Frühschicht zum Einsatz.

Nächste Woche, der letzten vor dem Werksurlaub, soll im Werk wieder ohne Einschränkungen produziert werden. Ein gutes Zeichen, denn: VW hat für die Betriebsferien eine Aufholjagd vorgesehen. Mithilfe von Ferienjobbern sollen verlorene Stückzahlen aufgeholt werden.

Im Werk Hannover hingegen muss die Produktion in der kommenden Woche ruhen, für rund 5000 Mitarbeiter bedeutet das Kurzarbeit. Auch im Werk Zwickau muss VW die Produktion aufgrund des Chip-Mangels aktuell anpassen. So musste die Fertigung am Freitag unterbrochen werden, gleiches gilt für die Nachtschicht am Sonntag. Bisher war es Volkswagen gut gelungen, den Chip-Mangel aus seinem E-Auto-Werk fernzuhalten.

China-Geschäft besonders betroffen

Auf weitere Produktionsdrosselungen muss man sich bei VW wohl auch in den kommenden Monaten einstellen. „Die Auswirkungen der Halbleiter-Engpässe werden sich eher im zweiten Halbjahr bemerkbar machen“, sagte Konzern-Chef Herbert Diess bei der Hauptversammlung am Donnerstag. Einkaufsvorstand Murat Aksel schätzt außerdem, dass die teils starke Verteuerung von Rohstoffen „einen Effekt im unteren dreistelligen Millionenbereich“ haben dürfte.

Besonders bemerkbar hatte sich der Chip-Mangel zuletzt in China bemerkbar gemacht, was die Geschäfte der Wolfsburger im wichtigsten Automarkt der Welt speziell im zweiten Quartal empfindlich ausbremste. Während der Gesamtmarkt dort – wenn auch nur minimal – zulegte, sanken die Verkäufe der Marke Volkswagen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als 10 Prozent.

Einschränkungen auch noch in den kommenden Monaten

Das Premiumgeschäft angeführt von Audi legte in China hingegen ein Rekordhalbjahr hin. Dort war die Produktion so gut wie gar nicht vom Halbleiter-Mangel beeinträchtigt. Aber auch das könnte sich in nächster Zeit ändern. Durch Corona-Ausbrüche in Südostasien könnte sich auch bei Halbleiter-Lieferanten für Audi in China ein Engpass entwickeln.

Generell dürften die schmerzhaften Einbußen wegen der Knappheit von Elektronik-Chips den VW-Konzern auch im wichtigsten Markt China noch eine Weile beschäftigten. „Das wird in den kommenden Monaten sicher ein Thema bleiben“, sagte China-Chef Stephan Wöllenstein am Freitag. Die Versorgungsengpässe seien vorerst nicht ausgestanden.

Zumal nun auch die Lager leergeräumt seien. „Wir haben jetzt nicht mehr in dem Umfang wie im ersten Quartal die Chance, die benötigten Fahrzeuge noch aus unseren Festlagerbeständen abzupuffern“, erklärte der Manager. „Die Fahrzeuge gehen nun von den Fabriken im Prinzip direkt an den Handel.“ Wöllenstein geht aber dennoch von einer Entspannung im Laufe der zweiten Jahreshälfte aus.

Von Steffen Schmidt