Der US-Customizer Jamie Orr tourt mit seinem bunten Atlas Harlequin durch Europa. In Wolfsburg traf er sich mit Fans und Freunden und besichtigte das ZeitHaus der Autostadt.

Bunter Kult: US-Customizer Jamie Orr trifft VW Harlekin-Fans in Wolfsburg

Von Carsten Bischof