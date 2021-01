Molsheim/Beverly Hills

Bugatti startet erfolgreich in das neue Jahr 2021: Drei der vier durch den Händler Bugatti Beverly Hills kommissionierten Divo-Fahrzeuge wurden jetzt an ihre neuen Besitzer ausgeliefert. Bevor sie sich jedoch endgültig auf den Weg zu ihren neuen Eigentümern machen, haben sich die drei einzigartigen Hypersportwagen auf der privaten Rennstrecke „The Thermal Club“ in Palm Desert ( Kalifornien) für eine letzte gemeinsame Ausfahrt getroffen.

Zur Galerie Bugatti baut nur 40 Exemplare seines Hypersportwagens Divo. Die ersten drei hat er jetzt an einen Händler in Beverly Hills ausgeliefert.

Während in Molsheim, dem Stammsitz der französischen Luxusmarke, die Temperaturen um den Nullpunkt stagnieren, durften die drei frisch aus der Produktion kommenden Divo unter der kalifornischen Sonne ihr Können unter Beweis stellen. „Zu sehen, wie diese spektakulären Kunstwerke des Automobilbaus von einem Stück Papier in ein reales Fahrzeug übergehen, ist ein unglaubliches Gefühl“, sagt Tim O'Hara, General Manager Bugatti Beverly Hills. „Wir sind zutiefst erfreut darüber, vier von weltweit insgesamt nur 40 gebauten Divo ausliefern zu dürfen, und somit Teil der Verwirklichung dieses Projekts zu sein.“

Mit dem Divo hat Bugatti einen Hyper-Sportwagen entwickelt, der die Coachbuilding-Tradition des Luxusautoherstellers wieder aufleben lässt. Er wird vom 1.500 PS starken 8-Liter-W16-Motor angetrieben und ist auf eine Höchstgeschwindigkeit von 380 km/h begrenzt. Insgesamt werden nur 40 Divo zu einem Stückpreis von je fünf Millionen Euro im Atelier von Molsheim hergestellt. Die ersten Auslieferungen des Hypersportwagens fanden noch 2020 statt, in den ersten Monaten von 2021 werden alle Divo an ihre Besitzer übergegangen sein.

Der neue Bugatti Divo im Video:

