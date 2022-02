Wolfsburg

So spannend war die kommenden Betriebsratswahl bei Volkswagen im März noch nie: Acht Listen stellen sich den Beschäftigten zur Wahl. Die AZ/WAZ stellt alle Listen vor – heute ist die Christliche Gewerkschaft Metall an der Reihe.

Ein Betriebsrat ist Eheberater ebenso wie Seelsorger

Die Liste stellt aktuell drei Betriebsräte und geht mit 31 Kandidaten in die Wahl. „Die kommen überwiegend aus der Produktion“, sagt Carola Pape. „Also direkt von der Basis.“ Sie selbst ist seit 20 Jahren als Betriebsrätin aktiv (Halle 12) und liebt vor allem die Vielfältigkeit der Aufgabe: „Anwältin, Seelsorgerin, Vermögensberaterin, Eheberaterin – als Betriebsrat bist du alles in einer Person“, sagt sie. Und macht gleich den Schwerpunkt der CGM klar: „Wir kümmern uns um die persönliche Betreuung der Volkswagen-Beschäftigten. Um die kleinen und großen Dinge, die sie bewegen.“

Marc Lühring – er ist seit acht Betriebsrat und sitzt in der wichtigen Arbeitszeitkommission – nimmt die Steilvorlage auf: „Alle Betriebsräte gemeinsam sind das Gremium Betriebsrat.“ Er denke weder in den Kategorien „Fraktion“ noch „Machtkampf“ – und grenzt sich damit deutlich von vielen anderen Listen ab, die sich als Opposition zur übermächtigen IG Metall sehen – und gleichzeitig Mitglieder der IG Metall sind und bleiben. Jetzt kann sich Lühring einen Seitenhieb nicht verkneifen: „Wo war die ‚Opposition‘ eigentlich früher?“

CGM-Arbeit basiert auf christlicher Soziallehre

Marc Lühring und Carola Pape gründen ihre Arbeit auf der „christlichen Soziallehre“: Helfe Menschen, die Hilfe brauchen. „Das hat aber nichts mit Kirche zu tun“, stellt Lühring klar. Die CGM sei keine kirchliche Gewerkschaft, wie sie immer wieder klar machen müsse. „Mein Grundsatz lautet: Behandele Menschen so, wie du selbst von andern Menschen behandelt werden möchtest.“ Mit Respekt und Empathie. Man könnte auch sagen: christlicher Nächstenliebe.

Marc Lühring: Ziele erreicht man im Betriebsrat nur Hand in Hand, nicht in „Fraktionen“. Quelle: Roland Hermstein

Mit Respekt fühlen sich beide vom aktuellen Betriebsrat nicht behandelt: „Das hieße doch, dass Themen in großer Runde mit allen Betriebsratsmitgliedern diskutiert werden und dann eine gemeinsame Entscheidung getroffen wird“, sagt Marc Lühring. So, wie es das Betriebsverfassungsgesetz im Sinn habe. „Stattdessen gibt es Hintergrund- und Vorabgespräche und verschiedene Fraktionen – dadurch wird der Betriebsrat systematisch getrennt. Genau so soll Betriebsratsarbeit aber nicht sein!“

Gerechterer Bonus und anderes „Stimmungsbarometer“

Aufgaben für die Betriebsräte gebe es genug: Ausbildungsplätze müssten gesichert und eine feste Übernahme garantiert werden; Volkswagen müsse seine Beschäftigten „möglichst frühzeitig“ weiterbilden und umschulen, um sie auf den Wandel hin zur E-Mobilität vorzubereiten; der Fragenkatalog im „Stimmungsbarometer“ müsse dringend überarbeitet werden, um wirklich aussagekräftig zu sein; für das Gesundheitswesen müsse man endlich eine Arbeitszeit festlegen und die „Pilotphase“ endlich beenden; die tarifliche Zulage müsse ins Grundentgelt eingerechnet werden, damit auch Beschäftigte in Altersteilzeit davon profitieren; alle Vollzeitbeschäftigte mit Fünf-Tage-Woche sollten einen Anspruch auf sechs Freistellungstage pro Kalenderjahr haben; auch Mitarbeiter der Produktion sollten am Projekt „Meine Auszeit“ teilnehmen können; Volkswagen benötige eine Betriebsvereinbarung zum „Homeoffice“ (was etwas anderes sei als mobiles Arbeiten); Beschäftigte sollten „gerechter“ am Konzernergebnis beteiligt werden (Bonus-Zahlung).

Marc Lühring betont: „Im Prinzip wollen wir alle doch das gleiche. Und wir alle haben denselben Spagat zu bewältigen – wir müssen ja dafür sorgen, dass es dem Unternehmen und den Mitarbeitern gut geht.“ Das funktioniere am besten Hand in Hand, statt in verschiedenen Fraktionen. Infos zur CGM gibt es unter www.cgm-wob.de.

Von Carsten Bischof