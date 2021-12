Beschäftigte der VW-Komponente erfüllen Weihnachtswünsche

Wolfsburg

Ein weiches Kissen, eine bestimmte Sorte Schokolade oder ein besonderes Duschgel: Viel braucht es manchmal nicht, um bedürftigen Menschen zu Weihnachten eine Freude zu machen. Die Beschäftigten der Volkswagen Komponente haben auch in diesem Jahr wieder zahlreiche solcher Wünsche erfüllt. Über alle Standorte hinweg kamen so über 1100 Geschenke und Gutscheine für Kinder und Erwachsene aus sozialen Einrichtungen zusammen.

Allein in Wolfsburg erfüllten die Beschäftigten 294 Wünsche von Senioren aus Diakonie Altenheimen und Jugendlichen aus betreuten Wohnungseinrichtungen des christlichen Jugenddorfwerks Deutschlands. Hinzu kamen 42 Gutscheine für die Kinder aus dem Wolfsburger Hospiz für heilpädagogisches Reiten in Braunschweig.

Geschenke gingen an Menschen aus sozialen Einrichtungen

Von Kassel bis Poznań, von Braunschweig bis Martin zeigten die Beschäftigten viel Engagement. Die Teams in Salzgitter unterstützten unter anderem ein Frauenhaus, die Mitarbeiter aus Poznań (Polen) halfen Nachbarn in der Region und die Geschenke am Standort Martin gingen unter anderem an ein Hilfswerk für ältere, sozial benachteiligte und behinderte Menschen. Weitere Geschenke gingen unter anderem an ein Waisenhaus, ein SOS Mütterzentrum oder ein Kinderheim.

Tolle Aktion: Unter anderem wurden den Kindern aus dem Hospiz Reitgutscheine geschenkt. Quelle: Volkswagen

Ins Leben gerufen wurde die alljährliche Wunschbaumaktion der Komponente bereits 2016. Maßgeblich daran beteiligt war Komponentenchef und Konzerntechnikvorstand Thomas Schmall, der diesen Brauch in seiner Zeit in Südamerika kennenlernte und ihm mit nach Wolfsburg brachte. „Die vielfach bescheidenen, persönlichen Wünsche berühren uns Jahr für Jahr aufs Neue“, schreibt Schmall auf LinkedIn.

Corona kann das Engagement nicht stoppen

Vor der Corona-Pandemie zierten in der Vorweihnachtszeit noch Tannen voller Wunschzettel die Flure der Komponente. Die Beschäftigten nahmen sich Kärtchen mit Wünschen mit nach Hause und legten schließlich liebevoll verpackte Geschenke unter die Bäume. In der Pandemie überführte das Organisationsteam die Aktion in das digitale Zeitalter und stellte eine Wunschliste online, an denen sich die Beschäftigten abarbeiten konnten.

Mit Erfolg: Auch in der Pandemie kam erneut ein beachtlicher Geschenkeberg zusammen, der noch vor Weihnachten verteilt wurde. „Mein Dank gilt allen Kollegen und Kolleginnen aus unserem Konzernressort und der Group Components sowie zahlreichen Unterstützern aus dem Konzern, die von Wolfsburg bis Polkowice und von Kassel bis Poznań sich den oft bescheidenen Wünschen der Menschen angenommen und vom warmen Pullover bis zur Kuscheldecke alle Präsente besorgt haben“, dankte Schmall den Teilnehmern. „Mit jedem einzelnen Geschenk konnten wir sicherlich zu Weihnachten ein Lächeln auf die Gesichter von Kindern, Jugendlichen und Senioren zaubern.“

Von Steffen Schmidt