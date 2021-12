Wolfsburg/ Berlin

Die neue Bundesregierung hat die aktuelle Förderrichtlinien für Elektro-Autos bis Ende 2022 verlängert. Gleichzeitig aber strengere Regelungen ab 2023 angekündigt. Für Volkswagen und die heimischen Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs (SPD) und Frank Bsirske (Grüne) sind das gute Nachrichten. Denn: Die Elektromobilität in Deutschland werde weiter massiv gefördert.

Die aktuellen Förderbedingungen gelten bis Ende 2022

Aktuell bekommen Käufer eines vollelektrischen Autos eine Förderung in Höhe von bis zu 9000 Euro. Plug-In-Hybride werden mit maximal 6750 Euro gefördert. Diese Regelung sollte ursprünglich Ende 2021 auslaufen – doch die Ampel-Regierung hat die Förderbedingungen kurzfristig bis Ende 2022 verlängert. Er wolle „Kontinuität sichern“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Robert Habeck: Er will die Förderrichtlinien für E-Autos verschärfen. Quelle: Bernd von Jutrczenka/ dpa

Aber 2023 will er die sprichwörtlichen Zügel anziehen: „Wir werden in Zukunft bei der Förderung ehrgeiziger, um der Elektromobilität weiteren Schub zu verleihen und den Klimaschutz zu stärken. Dazu werden wir die Förderung neu ausrichten.“ Konkret heißt das: Es sollen nur noch E-Autos gefördert werden, die „nachweislich“ einen positiven Klimaschutzeffekt haben, – was viele Experten bei Hybrid-Fahrzeugen bezweifeln.

Viele Hybride fahren nur mit dem Verbrennungsmotor

Denn viele Fahrer seien schlicht zu bequem, die eingebaute E-Batterie regelmäßig aufzuladen und würden daher in der Regel mit dem Verbrenner fahren. Der ist aber dank der E-Batterie schwerer als ein reiner Verbrenner und verbraucht dementsprechend mehr – und bläst in der Summe mehr Schadstoffe in die Luft als ein herkömmlicher Verbrennungsmotor. Deshalb sollen bei einer künftigen Regelung ab 2023 ein elektrischer Fahranteil und eine elektrische Mindestreichweite festgelegt werden.

Volkswagen begrüßt die politische Entscheidung: Bis auf den Touareg R eHybrid – er ist schlicht zu teuer – seien alle voll- und teilelektrischen VW auch 2022 förderfähig. Und: „Wir befürworten und unterstützen den geplanten Nachweis der E-Strecke ab 2023“, sagte ein VW-Sprecher auf AZ/WAZ-Anfrage. „Wichtig ist, die Vorteile des Elektromotors gerade im Kurzstreckenbereich auch zu nutzen. Durch zusätzliche Anreize kann hier noch aktiver ein umweltbewusstes Verhalten gefördert und der Wandel zu nachhaltiger Mobilität beschleunigt werden.“

SPD-Bundestagsabgeordneter Falko Mohrs: „Ich finde es richtig, dass das aktuelle Förderprogramm um ein Jahr verlängert wird.“ Quelle: privat

Falko Mohrs lobt die geplanten Änderungen

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs sieht es ähnlich: „Ich finde es richtig, dass das aktuelle Förderprogramm um ein Jahr verlängert wird. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kundinnen und Kunden, die 2021 ein Auto gekauft haben, es aber 2022 bekommen, weiter eine Förderung erhalten.“ Wichtig sei ihm vor allem „Planungssicherheit für alle Beteiligten“, so Mohrs. Deswegen werde er auch darauf drängen, „dass ein neues Förderprogramm ab 2023 möglichst frühzeitig beschlossen wird“. Denn Deutschland solle 2030 „der Leitmarkt für Elektromobilität“ sein.

Auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete Frank Bsirske äußert sich auf AZ/WAZ-Anfrage ähnlich: „Die Verlängerung der Prämie schafft Verlässlichkeit und Sicherheit.“ Aber: „Ab dem Jahr 2023 wollen wir, dass Fahrzeuge ihren Klimaschutzeffekt nachweisen, denn wir wissen, dass viele Plug-In-Hybride derzeit oft mit dem Verbrennungsmotor gefahren werden und ihr Klimaschutzpotenzial nicht voll ausnutzen. Bei den Hybriden machen wir einen elektrischen Mindestfahranteil und eine elektrische Mindestreichweite zur Förderbedingung.“

Grünen-Bundestagsabgeordneter Frank Bsirske: „Die Verlängerung der Prämie schafft Verlässlichkeit und Sicherheit.“ Quelle: Britta Schulze

Laut Bsirske profitieren Volkswagen und Wolfsburg

Er verweist auf die geplante Dienstwagen-Regelung: „Gefördert wird, wer mit seinem Hybrid mindestens die Hälfte der Kilometer elektrisch fährt und ein Fahrzeug hat, das mit einer Ladung mindestens 80 Kilometer elektrisch fahren kann.“ Das lasse sich mit Hilfe des Bordcomputers leicht nachweisen. „Unterm Strich“, so Bsirske, „werden VW und damit auch Wolfsburg davon profitieren, wenn die Elektromobilität weiter Fahrt aufnimmt.“ Je verlässlicher man das Auto zukunftsfähig und nachhaltig gestalte, desto besser für alle Beteiligten in der Region.

Von Carsten Bischof