Bänder ruhen weiter: Kurzarbeit bei Volkswagen in Wolfsburg verlängert

Wolfsburg

Mit Ausnahme der Golf-Frühschicht stand die Produktion im Wolfsburger Volkswagen-Werk bereits die gesamte laufende Woche still. Jetzt steht fest: Auch am Donnerstag und Freitag sowie die gesamte nächste Woche wird die Fertigung bei VW massiv beeinträchtigt.

Am schlimmsten trifft es weiterhin die Tiguan-Fertigung (Fertigung 2). Hier stehen die Montagelinien 1 und 4 für den gesamte Zeitraum von Donnerstag, 1. Juli, bis Freitag, 9. Juli. Auch in den angrenzenden Bereichen wie dem Karosseriebau und der Lackiererei kommt damit die Arbeit zum ruhen.

An den Montagelinien 2 und 3 wird nächste Woche wieder normal geantwortet

In der Golf-Fertigung (Fertigung 1) sieht es zumindest am Donnerstag, 1. Juli, und Freitag, 2. Juli, nur geringfügig besser aus. Dort wird lediglich die Frühschicht an der Montagelinie 2 zum Einsatz kommen. In der kommenden Woche wird dafür an den Montagelinien 2 und 3 und in den angrenzenden Bereichen wieder normal gearbeitet.

Für die betroffenen Beschäftigten gilt für den Zeitraum erneut Kurzarbeit. Diese ist von Volkswagen bereits beantragt worden.

Chipmangel macht Produktionsplanung kaum möglich

Als Grund führt der Autobauer erneut den weltweiten Chip-Mangel an. Der Engpass bei Halbleitern sorgt bei Volkswagen bereits seit Weihnachten immer wieder für Beeinträchtigungen der Produktion und damit Schichtausfällen sowie Kurzarbeit. Deswegen ruhte auch in der vergangenen Woche, sowie Montag bis Mittwoch der überwiegende Teil der Produktion im Wolfsburger Werk.

Eine schnelle Besserung ist indes nicht in Sicht. Weil die weltweite Nachfrage nach Computerchips das Angebot übersteigt, ist eine verlässliche Produktionsplanung derzeit kaum möglich, die Fahrweise muss deswegen immer wieder kurzfristig angepasst werden. Bis zum Werksurlaub ist deswegen durchaus mit weiteren Schichtausfällen zu rechnen. Erst im dritten Quartal rechnet Volkswagen dann mit einer Entspannung der Lage.

Unbeeindruckt von dem Engpass zeigt sich der Bereich Fahrwerk im Wolfsburger Werk. Dort und in den angrenzenden Bereichen wurden jetzt sogar Sonderschichten vereinbart: Und zwar Samstagsfrühschichten am 10., 17. und 24. Juli sowie Sonntagsnachtschichten am 11., 18. und 25. Juli.

Von Steffen Schmidt