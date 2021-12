Autostadt zeigt den neuen Volkswagen ID.5

Wolfsburg

Im ID. Experience Studio in der KonzernWelt der Autostadt in Wolfsburg können Besucherinnen und Besucher ab sofort den Volkswagen ID.5 GTX sehen. Der sportliche und vollelektrische SUV-Coupé beeindruckt durch seine kraftvolle Performance und innovativen Features: Lokal emissionsfrei beschleunigen zwei E-Motoren in 6,3 Sekunden von 0 auf 100.

Mit einem exklusiven Fahrprofil ist der ID.5 GTX nicht nur für asphaltierte Wege gemacht, sondern überzeugt auf jedem Fahrbahnuntergrund. Das innovative IQ-Light ermöglicht außerdem eine dauerhafte Fernlichtfahrt ohne andere Verkehrsteilnehmende zu blenden. Features wie die Möglichkeit von Over-the-air-Updates oder das automatische Überholen auf der Autobahn zeigen, wie weite Digitalisierung und autonomes Fahren bereits fortgeschritten sind.

