Wolfsburg

Nach dem erfolgreichen Auftritt beim Open Space der IAA in München ist die neue Virtual Reality-Technologie von „holoride“ jetzt in der Autostadt in Wolfsburg erlebbar. Bis zum 17. Oktober haben Gäste die Möglichkeit, eine spezielle VR-Brille im Rahmen einer zehnminütigen Fahrt zu testen: Die Passagiere finden sich dabei in einem virtuellen Cockpit wieder, in dem sie einen fliegenden Avatar durch eine mystische Welt steuern und gegnerische Angriffe abwehren.

Das Besondere: Für das ultimative, interaktive Erlebnis nutzt „holoride“ reale Fahrzeugbewegungen und überträgt sie in die VR-Brille der Passagiere. Dadurch entsteht ein komplett neues und hoch-immersives Fahrerlebnis für Mitfahrerinnen und Mitfahrer, das das Eintauchen in neue Welten ermöglicht.

Drei Fahrzeuge stehen bis zum 17. Oktober zwischen 10 und 18 Uhr für eine Virtual Reality-Spritztour zur Verfügung. Die Buchung erfolgt vorab unter www.autostadt.regiondo.de oder über den Pop-Up-Stand auf der Piazza der Autostadt. Die Touren starten auf dem ServiceHaus-Parkplatz. Der Zutritt zur Autostadt erfolgt aktuell nach der 3G-Regel zusätzlich kann die Registrierung über die e-guest-App erforderlich sein.

