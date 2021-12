Autostadt gibt Einblicke in Volkswagen-Modellprojekt auf Astypalea

Wolfsburg

Smart und nachhaltig: Die griechische Mittelmeerinsel Astypalea soll in den kommenden Jahren in eine Modellinsel für klimaneutrale Mobilität und grüne Energie verwandelt werden. Hinter der Initiative stehen der Volkswagen Konzern und die griechische Regierung. Besucherinnen und Besucher der Autostadt in Wolfsburg sind ab sofort eingeladen, diese Vision in einer neuen Ausstellung hautnah mitzuerleben – im Erdgeschoß des KundenCenter entführt die Experience „Entdecke Astypalea“ auf eine informative und interaktive Entdeckungsreise auf die Insel mit elektrifizierter Zukunft. Vom beeindruckenden Video-Flug über das Eiland bis zum ersten elektrischen Hafenpolizeifahrzeug Griechenlands: Abwechslungsreiche Exponate für alle Altersgruppen lassen die Gäste am großen Transformationsprozess der Insel in der südlichen Ägäis teilhaben. Die Ausstellung ist zunächst für 13 Monate geplant.

Die Insel wird Modellort für Elektromobilität. Für die Infrastruktur sorgte Volkswagen. Quelle: Volkswagen

Die Geschäftsführung der Autostadt, Mandy Sobetzko, Armin Maus und Marco Schubert, sagen: „Wir freuen uns, dass mit der neuen interaktiven Ausstellung im KundenCenter der Autostadt das faszinierende Astypalea-Projekt des Volkswagen Konzerns für unsere Besucherinnen und Besucher erlebbar wird. Gemeinsam tragen wir alle eine Verantwortung für den Klimaschutz. Die Transformation auf der griechischen Insel darf uns als Inspiration und ökologisches Vorbild dienen – sie zeigt auf, wie eine intelligente, klimaneutrale Mobilität der Zukunft gestaltet werden kann.“

Astypalea wird Modellinsel für E-Mobilität und Nachhaltigkeit

Astypalea stellt schrittweise auf E-Fahrzeuge und regenerative Energien um. Gleich im Eingangsbereich des KundenCenter erhalten Besucherinnen und Besucher einen Einblick in die ökologischen Aktivitäten auf der Insel: Eine weitläufige Rauminstallation in Form eines riesigen Schmetterlingsschwarms flattert den Gästen beim Betreten der Ausstellungsfläche entgegen. Ein 20 Quadratmeter großer Panorama-Bildschirm lädt zu einem realistischen Flug über das griechische Eiland ein und verleiht Zuschauenden das Gefühl, mitten auf der Insel zu sein. Auf der Rückwand finden Interessierte spannende Fakten zur „goTOzero“-Nachhaltigkeitsstrategie des Volkswagen Konzerns.

Volkswagen-Chef Herbert Diess (zweiter von rechts( und der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis (rechts) bei einem Besuch der Insel. Quelle: Volkswagen

Objektgrafiken informieren in der Ausstellung über Ziel und Umfang des Pilotprojekts, ein Terminal zeigt einen Film mit weiteren Eindrücken von der Insel. Die Transformation zur E-Mobilität verkörpern ein Volkswagen ID.4 als erstes elektrisches Fahrzeug der griechischen Hafenpolizei und ein vollelektrischer Seat MÓ 125 eScooter, der die auf der Insel weit verbreiteten Motorroller ersetzen soll.

Auch die jüngsten Gäste können in der Ausstellung aktiv werden: Durch Hüpfen kann über zwei Touchboards am Boden Energie erzeugt werden, um in einem digitalen Rennen E-Fahrzeuge über die Insel flitzen zu lassen oder einen Schmetterlingsschwarm in einem Glaszylinder zum Auftrieb zu bringen. Grafiken auf dem Boden führen zudem einmal quer durch die Ausstellungsfläche – in 15 Sprüngen kann die Insel somit spielend leicht entdeckt werden: Jeder Absprungpunkt gibt interessante Infos rund um Astypalea.

