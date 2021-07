Die Autostadt entdeckt ihr Herz für Oldie-Freunde neu: Am Sonntag, 4. Juli, lädt sie von 16 bis 18 Uhr zum Oldtimer-Treffen in ihren Park ein. Rund 50 Oldtimer-Besitzer zeigen ihre Schmuckstücke – markenübergreifend. Auch US Cars von Chrysler und Ford sind vertreten.