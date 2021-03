Wolfsburg

Unter dem früheren Volkswagen-Chef Carl Hahn (1982 bis 1993) ist VW zum Weltkonzern geworden. Er hat die entscheidenden Weichen für den späteren Erfolg in China und Amerika gestellt. Jetzt stellt VW die Weichen in Richtung Elektromobilität – und der frühere Konzernlenker ist wieder mittendrin: Am Dienstagmorgen holte er in der Autostadt seinen nagelneuen gletscherweißen ID.3 ab.

Carl Hahn ist mittlerweile 95 Jahre alt und immer noch neugierig: „Ich bin schon vor 40, 50 Jahren die ersten Elektroautos gefahren“, gab er schmunzelnd zu Protokoll. „Aber damals hattest du nach zwei, drei Umleitungen Angst, ob du wegen der mangelnden Reichweite noch nach Hause kommst.“ Das sei heute glücklicherweise anders: „Ich habe eine hohe Anerkennung für das Volkswagen-Management, dass es so dynamisch in die Elektromobilität eingestiegen ist.“

Der frühere VW-Chef Carl Horst Hahn Carl H. Hahn wurde am 1. Juli 1926 in Chemnitz geboten, studierte Betriebswirtschaft. 1954 wurde er Assistent des VW-Generaldirektors Heinrich Nordhoff, der ihn 1959 zum Leiter von Volkswagen of America machte. Hahn gelang es, VW auf dem dortigen Markt solide zu etablieren. Dort heiratete Hahn auch seine in San Francisco geboren Frau Marisa, mit der er vier Kinder hat; Marisa Hahn starb vor einigen Jahren. Bis 1965 blieb Carl H. Hahn in den USA, nach einem Gastspiel bei Continental kehrte er 1982 als Vorstandsvorsitzender zu VW zurück, was er bis Ende 1992 blieb. Er gilt als Vater der Generation Golf, verantwortete die Seat- und Skoda-Übernahme, stellte die Weichen für Geschäfte mit China und führte Audi in die Premiumklasse. Hahn initiierte das Kunstmuseum, gründete seine Stiftung, wirkt in der Antonius-Holling- und der Volksbank-Brawo-Stiftung mit. Seit 1997 ist Carl H. Hahn Ehrenbürger Wolfsburgs.

Carl Hahn dreht mit dem ID.3 einige Runden in der Umgebung

Mit dem ID.3 beginne eine neue „Epoche der Technik“. Und ihm gehe es, wie vermutlich vielen Kunden: „Es sind so viele Dinge, die ich noch gar nicht kenne.“ Aber er sehe zwei große Vorteile: einen sauberen Antrieb und viel mehr Platz im Innenraum. Jetzt möchte er seinen gletscherweißen Stromer erst einmal kennenlernen: „Ich fahre in die Umgebung und genieße.“ Später plane er eine Fahrt mit dem ID.3 nach Zwickau: „Dort habe ich den Anlauf des ID.3 ja miterlebt, dort wird das Auto gebaut. Mit meiner Reise zum Geburtsort des ID.3 zolle ich den Menschen dort meinen Respekt.

Übergeben wurde der 204 PS-Stromer von Autostadt-Geschäftsführer Roland Clement und dem neuen VW-Vertriebschef Holger B. Santel. Hahn dankte beiden dafür, „dass ich diesen revolutionären Schritt in der Automobilgeschichte erleben kann, nachdem mein Vater und ich seit 99 Jahren mit dem Automobil verbunden sind.“ Hintergrund: Schon Carl Hahn senior war in der Autoindustrie tätig und wurde 1922 Verkaufsleiter der Zschopauer Motorenwerke. Im kommenden Jahr, so der frühere VW-Vorstandsvorsitzende, plane er eine Veranstaltung zur 100-jährigen Tätigkeit der Familie Hahn in der Autogeschichte.

Carl Hahn fordert „saubere Kraftwerke“ für sauberen Strom für E-Autos

Trotzdem bewegt den 95-Jährigen – der täglich ins Büro fährt – auch die Zukunft des Automobils. Und da findet er, „dass wir uns gerade selbst belügen“, denn: Für einen sauberen Antrieb – wie beim ID.3 – brauche man auch saubere Kraftwerke, die diesen sauberen Strom erzeugen. Doch dafür brauche man Atomkraftwerke – die Entscheidung der Bundesregierung, aus der Atomenergie auszusteigen, hält er für falsch. Hinzu kämen die „zu hohen Stromkosten“ in Deutschland. Man subventioniere den E-Auto-Kauf, senke aber nicht die hohen Strompreise – das passt für den weitsichtigen früheren Konzernlenker auf Dauer nicht zusammen.

Von Carsten Bischof