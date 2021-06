Autostadt: Die neusten California-Reisemobile stehen jetzt im Nutzfahrzeuge-Pavillon

Wolfsburg

„California Surffeeling“ erleben Gäste ab sofort bis zum 21. Juli im VW-Nutzfahrzeuge-Pavillon in der Autostadt: Zu sehen gibt es California-Reisemobile und auf die Gäste warten zahlreiche Mitmachaktionen. Ein besonderes Highlight ist der Besuch der Surfprofis und Volkswagen Nutzfahrzeuge Markenbotschafter Janina Zeitler, Florian Gruber, Vincent Langer und Niclas Nebelung.

Ob Caddy California, Grand California, VW California 6.1 Beach Camper oder VW California Ocean – Volkswagen Nutzfahrzeuge präsentiert seine neuesten Reisemobile, gibt über die California on Tour App Tipps für Entdeckungstouren und entführt die Gäste auf eine Reise in die Welt des Surfsports. Unterschiedliche Surffilme auf der LED-Wand, Lounge-Möbel im Beach-Style sowie ein Surfsimulator verwandeln den Pavillon in ein echtes Urlaubsparadies.

Action: Wer will, kann den Surf-Simulator ausprobieren. Quelle: Autostadt

Nutzfahrzeuge-Pavillon: Meet & Greet mit Surfprofis

Zusätzlich bieten die Volkswagen Nutzfahrzeuge Markenbotschafterin und die Markenbotschafter am Wochenende 10. und 11. Juli, von 10.30 Uhr bis 18 Uhr zahlreiche Mitmachaktionen an: Vorträge und Podiumtalks rund um das Thema Surfen, dynamische Sporteinheiten wie ein Surf-Yoga-Warm-up sowie ein Meet & Greet mit reichlich Gelegenheit für Autogramme, Selfies und persönliche Fragen. Wer sein Talent zum Wellenreiten unter Beweis stellen möchte, kann bei einem Surfsimulator-Contest gegen die Profis antreten.

Das ist der neue Volkswagen California Ocean. Quelle: Autostadt

Autostadt: Kitekurs und Spritztouren zu gewinnen

Zudem gib es das fünfwöchige Gewinnspiel, bei dem Gäste die Möglichkeit haben, ab sofort teilzunehmen und zum Ende jeder Woche einen tollen Preise zu gewinnen: Dazu zählen ein Wochenend-Kitekurs in Florian Grubers Surfschule, ein Wochenende bei den Multivan Kitesurf Masters in Sankt Peter-Ording, eine einwöchige Spritztour mit einem Grand California sowie ein Wochenend-Windsurfkurs mit Vincent Langer.

