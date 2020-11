Der VW XL Sport ist nicht das erste Fahrzeug, das Auto und Motorrad kreuzt. So gab es beispielsweise Ende der 1960er Jahre die Münch Mammut (TTS 1200), die von einem Vierzylindermotor aus dem NSU Prinz 1000 TT angetrieben wurde – bis heute ein Kultmotorrad. Auch Ferdinand Piëch ließ in früheren Jahren einen Motorrad mit Audi-Motor bauen. Später gab es ein Motorrad mit Polo-Motor. Aber der umgekehrte Weg ist seltener – erst kürzlich baute Suzuki den Motor seiner legendären Hayabusa in einen Swift ein und scheuchte das Fahrzeug mit Irrsinnstempo über die Rennstrecke – als Marketing-Aktion und Technologieträger. Bevor Volkswagen den Panigale-Motor in den XL Sport pflanzte, bauten die Ingenieure das 200 PS-Triebwerk in einen Lupo – verfolgten diese Idee aber nicht weiter. Das Fahrverhalten sei „abenteuerlich“ gewesen, weiß Automuseum-Chef Eberhard Kittler zu berichten.