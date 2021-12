Auszeichnung für die Autostadt: „Das Brot“ bekommt acht Goldmedaillen 

Wolfsburg

Bei der Bioland-Brotprüfung gab es auch 2021 wieder Gold für die Biobäckerei „Das Brot“ in der Autostadt. Insgesamt acht Brote zeichnete Deutschlands führender Verband für ökologische Landwirtschaft mit der höchsten Auszeichnung aus.

Auszeichnungen gab es für insgesamt zehn Brotsorten

Gold gab es für das Baguette, den Low Carb Puck sowie für die Brote Dinkel-Grünkern, Dreikorn, Haselnuss, Korn an Korn, Lichtkornroggen und Walnuss – alle Backwaren der Wolfsburger Manufaktur sind in Bio-Qualität. Zudem wurden das Krustenbrot und das Saaten-Brot Glutenfrei mit Silber gekürt.

Markus Greiner, Direktor der Autostadt Restaurants: „Achtmal Gold – das ehrt uns natürlich sehr. Gleichzeitig bestätigen die Prämierungen unseren hohen Qualitätsanspruch, den wir als Gastgeber leben. Ich danke unserem gesamten Team, das diese Leistung mit handwerklichem Können und Fleiß überhaupt erst möglich macht.“

„Das Brot“ ist auch an den Feiertagen geöffnet

Neben allen ausgezeichneten Broten ist das gesamte Sortiment an Backwaren täglich von 7.30 Uhr bis 18 Uhr in der Biobäckerei „Das Brot“ erhältlich. Auch an den Feiertagen bietet „Das Brot“ frische Backwaren an: Die Biobäckerei ist am 24. Dezember von 7.30 Uhr bis 13 Uhr, an den Weihnachtsfeiertagen am 25. und 26. Dezember von 7.30 Uhr bis 18 Uhr, an Silvester von 7.30 Uhr bis 13 Uhr sowie am 1. Januar von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Alle Informationen finden Interessierte auch unter www.autostadt.de.

