Wolfsburg

Extrem seltenes Ereignis in der Autostadt: Ein Porsche 919 Hybrid, den man sonst nur von der Rennstrecke kennt, rollte durch den Park der Autostadt. Am Steuer: Timo Bernhard, zweifacher Fahrerweltmeister der FIA Langstreckenweltmeisterschaft. Derzeit laufen hier Vorbereitungen für eine Porsche-Ausstellung. Bald wird der 919 und weitere Porsche-Rennwagen in Wolfsburg zu sehen sein. 

Zunächst war es ein seltsames Bild, dass sich am Montag im Park der Autostadt bot: Ein Porsche 919 Hybrid, angeschoben von vier Männern, rollte durch die Parkstraße. Ein Kamerateam und eine Drohne verfolgten den Rennboliden. Als wäre das nicht schon seltsam genug, fuhr kontinuierlich eine Frau mit einem Fahrrad neben dem Wagen her. Verlierte Timo Bernhard hier gerade gegen eine Radfahrerin? Das wäre eine Farce: Gleich drei Mal fuhr Bernhards Team mit diesem Fahrzeug den Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans ein, 2017 fuhr Bernhard mit diesem Modell als erster ins Ziel.

Seltsamer Anblick: Dreharbeiten für einen Teaserfilm zur neuen Porsche-Ausstellung in der Autostadt. Quelle: Niklas Jan Engelking

Porsche 919 Hybrid rollte für einen Teaserfilm

Warum also dieser Trubel? Bernhard und seine Kollegen waren am Montag in der Autostadt, um einen Teaserfilm für eine anstehende Porsche-Ausstellung im Zeithaus zu drehen. In diesem Teaserfilm ist Bernhard etwas langsamer mit dem Supersportwagen unterwegs als üblich, so viel vorab. Und langsam fahren, das ist mit einem Porsche 919 Hybrid technisch nicht möglich: „Bei Geschwindigkeiten unter 25 Kilometer pro Stunde ruckelt der Motor viel zu sehr“, weiß Bernhard. Es sei, als würde man mit einem normalen Auto im sehr niedertourigen Bereich fahren. Später war dann doch noch den markante Sound des Hybriden aus Verbrennermotor und Elektroantrieb zu hören: Einige Szenen konnten auch mit höherer Geschwindigkeit gedreht werden.

Erfolgsstory: Mit diesem Modell fuhr Timo Bernhard bei Le Mans 2017 den Gesamtsieg ein. Quelle: Niklas Jan Engelking

Beim 24 Stunden-Rennen von Le Mans 2014 kam es zum Ausfall

Deswegen war er auf die Starthilfe seiner Kollegen angewiesen. Für den 40-jährigen war es die erste Dienstfahrt in der Autostadt und ein emotionales Ereignis: „Ich begleite dieses Auto ja von Anfang an, seit wir 2012 mit vier Leuten angefangen haben, den Wagen zu entwickeln.“ Mit dem Wagen erlebte er Höhen und Tiefen: „Vor dem ersten Rennstart gab es viele technische Schwierigkeiten - ich hatte Zweifel, ob daraus überhaupt noch was wird“, so Bernhard. Beim 24 Stunden-Rennen von Le Mans 2014 musste er mit dem 919 sogar einen Ausfall hinnehmen: die Ölpumpe streikte.

Porsche Roadshow kommt in die Autostadt

Noch mehr Porsche-Renngeschichte können die Besucher der Autostadt ab dem 26. November erleben: Ein Porsche 919 Hybrid und drei weitere Le Mans-Rennfahrzeuge stehen im Rahmen der Porsche Roadshow im zweiten Stock des Zeithauses aus. „Außerdem gibt es zum Beispiel Rennhandschuhe und Rennanzüge aus 70 Jahren Le Mans zu sehen“, so Christian Gräber von der Autostadt.

Zutritt gibt es für Geimpfte, Genesene und Getestete mit entsprechendem Nachweis. Bis Ende Januar 2022 ist die Ausstellung in der Autostadt.

Von Niklas Jan Engelking