Auslastungs-Sorgen in Wolfsburg: Wird der ID.3 die Lösung?

Wolfsburg

Jährlich 820 000 Fahrzeuge: Das ist eigentlich die Marke, auf die sich Volkswagen und der Betriebsrats im Rahmen des Zukunftspakts als Auslastung für das Stammwerk in Wolfsburg geeinigt hatten. Von dieser Zahl aber ist man aktuell weit entfernt. Auch ohne Corona- und Halbleiterkrise, in denen nur rund 500 000 Autos von den Bänder laufen, haben die Wolfsburger Modelle Golf, Tiguan und Co. wohl nicht mehr die Zugkraft, um entsprechende Stückzahlen zu garantieren. Selbst die noch wichtigere Marke von rund 700 000 Fahrzeugen, mit denen das Stammwerk erst wirtschaftlich läuft, scheint unter derzeitigen Gegebenheiten in Gefahr.

Langfristig soll das Flaggschiff-Projekt Trinity für Abhilfe sorgen. Ab 2026 wird das E-Modell, dass auf der ganz neuen SSP-Plattform basiert, in einer separaten Fabrik in unmittelbarer Nähe zum Stammwerk gefertigt werden. Mit Voranschreiten der Antriebswende will VW zudem Verbrennerfertigung im Stammwerk auf zwei Montagelinien zusammenziehen und die anderen beiden auf die Produktion von E-Autos auf SSP-Plattform umstellen. Für 2030 würde so in Wolfsburg eine Mindestauslastung von rund 750 000 Fahrzeugen gewährleistet, erklärten Marken-Chef Ralf Brandstätter und Personalvorstand Gunnar Kilian jüngst.

ID.3 als Antwort auf die Betriebsratsforderung?

Doch 2026 ist eben noch lange hin und der Zeitpunkt für den in Aussicht gestellten Umbau zweier Montagelinien steht noch in den Sternen. Der Betriebsrat hat sich deswegen im Vorfeld der Planungsrunde, die am 9. Dezember steigen soll, klar positioniert: Um die Produktivität und damit auch die Beschäftigung im Wolfsburger Fahrzeugbaus zu sichern, muss schon deutlich vor 2026 ein E-Modell nach Wolfsburg.

Fordert für die Planungsrunde neben Trinity ein weiteres E-Modell für Wolfsburg: Daniela Cavallo. Quelle: Heiko Lossie

Als Lösung deuten sich nun nicht näher bezifferte Montageaufträge für den ID.3 an. Das erste rein elektrische Fahrzeuge der ID.Familie wird derzeit nur in Zwickau gebaut. Und hat sich in Europa zu einem Verkaufsschlager entwickelt. Bis Ende September wurde der ID.3 in Europa insgesamt rund 144 000-mal bestellt. In zahlreichen europäischen Ländern – darunter auch elektrischen Leitmärkte – ist das Fahrzeug mittlerweile das meistverkaufte Elektro-Auto und damit einen großen Anteil daran, dass Volkswagen sich schnelle zum Marktführer der Elektromobilität auf dem Heimatkontinent gemausert hat.

Weitere E-Kontingente könnten Sinn machen

Weil die Kaufprämie für E-Fahrzeuge nun von der neuen Bundesregierung verlängert wird und in Zwickau mittlerweile auch ID.4, künftig ID.5 und dazu noch elektrische Modelle anderer Konzernmarken gebaut werden, könnte die Fabrik bald an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Mit dem Werk in Emden steht die nächste Produktionsstätte für E-Autos zwar schon in den Startlöchern. Dort soll aber vornehmlich der ID.4 und ein Modell mit dem Projektnamen Aero B von den Bändern laufen. Zusätzliche E-Auto-Kapazitäten könnten jedenfalls durchaus Sinn machen, meinte auch Ralf Brandstätter, als er die Trinity-Pläne vorstellte.

ID.3-Produktion in Zwickau: Weitere Kontingente könnten aufgrund der Nachfrage nach E-Modellen Sinn machen. Quelle: Oliver Killig

Bahn frei also für Wolfsburg? Technisch wäre ein Umstellung einer Linien auf E-Autos oder Mischfertigung kein Problem, sagte der Marken-Chef. Aber: Es müsse natürlich wirtschaftlich sein. Nach WAZ-Informationen wird genau das gerade detailliert durchgerechnet. Das Ergebnis, dass bis zur Planungsrunde am nächsten Donnerstag vorliegen müsste, wird darüber entscheiden, ob der ID.3 künftig Teil der Wolfsburger Produktfamilie wird und die Fußstapfen von Käfer und Golf tritt.

Bedeutung dürfte diese Entscheidung auch für die im März anstehenden Betriebsratswahlen haben. Für Betriebsratschefin Daniela Cavallo und ihr Team wäre die Erfüllung ihrer Forderung ein wichtiger Erfolg. Der Konflikt mit Herbert Diess, dass Auslastungsproblem in Wolfsburg sowie Vorwürfe der mangelnden Transparenz haben auch Cavallo unter Druck gesetzt. Bei den Wahlen treten gleich sieben andere Gruppierungen gegen die Liste der IG Metall an – ein Novum in Wolfsburg.

Frank Patta findet ID.3-Lösung ungenügend

Einer von ihnen ist der Betriebsrat und ehemalige Erste Bevollmächtigte der Wolfsburger IG Metall sowie Generalsekretär des Betriebsrates, Frank Patta. Die Möglichkeit, den ID.3 bald auch in Wolfsburg zu produzieren, sieht zumindest er als bedenklich an. „Ich freue mich, dass Daniela Cavallo und der Betriebsrat sich um ein weiteres Elektro-Modell für Wolfsburg bemühen. Doch eine Überlaufproduktion kann für das größte Volkswagen-Werk keine Lösung sein. Das wir in Wolfsburg nur das bauen, was man in Zwickau nicht schafft, wird nicht genug und keine nachhaltige Beschäftigung nach Wolfsburg bringen“, sagt Patta im Gespräch mit der WAZ. „Da würde ich viel lieber den neuen ID.5 aus Zwickau wüschen. Oder den ID.6, statt ihn – wie kolportiert – für Europa in China bauen zu lassen.“

Zusätzlich könne er sich für die Übergangszeit der Antriebswende auch ein weiteres Verbrennermodell in Wolfsburg vorstellen – und schielt dabei auf Modelle anderer Konzernmarken. „Denkbar wäre eine Mehrmarkenstrategie auf Tiguan-Basis. Wir bauen schon den Seat Tarraco in Wolfsburg. Der Skoda Karoq beispielsweise würde gut passen, wäre günstig umsetzbar und könnte für nötige Stückzahlen sorgen“, sagt Patta.

Von Steffen Schmidt