Junge Leute auf Jobsuche sollten sich den 1. August rot im Kalender anstreichen: Denn ab dann nimmt Volkswagen in Deutschland wieder Bewerbungen für Ausbildungs- und duale Studienplätze zum Ausbildungsbeginn 2022 an. Das Unternehmen bildet in 31 technischen und kaufmännischen Berufen aus. Allen Abiturienten stehen zudem 17 duale Studiengänge offen. Die Ausbildung startet Anfang September 2022, das duale Studium zum Wintersemester 2022/23. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 28. Februar.

„Eine Ausbildung bei Volkswagen ist das Fundament für eine erfolgreiche Berufskarriere in einem erfolgreichen Unternehmen mit enormen Zukunftschancen. Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit guten bis sehr guten Zeugnissen finden bei uns eine erstklassige Ausbildung oder ein duales Bachelor-Studium mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten“, sagt Wilfried von Rath, Personalvorstand der Marke Volkswagen Pkw. „Wir suchen insbesondere in den Bereichen IT, Automatisierung, Digitalisierung und E-Mobilität nach hellen Köpfen, die mit Engagement, Teamgeist und Zuverlässigkeit ihre Zukunft bei Volkswagen gestalten wollen“, so von Rath.

31 Ausbildungsberufe stehen zur Auswahl

Gerardo Scarpino, Betriebsratskoordinator und Vorsitzender des Bildungsausschusses, sagt: „Auf Volkswagen ist in der Berufsausbildung Verlass. Wir übernehmen Verantwortung für die Zukunftsgestaltung junger Menschen rund um unsere Werke. Gleichzeitig investiert Volkswagen in die Berufsausbildung und damit in die Zukunft. Für den Betriebsrat ist es wichtig, dass Schulabgängerinnen und Schulabgänger an den Standorten von Volkswagen gute Ausbildungschancen bekommen und sich hier ein gutes Leben aufbauen können, wie ihre Eltern vor ihnen.“

Volkswagen: Im technischen Bereich stehen zahlreiche Berufe zur Auswahl. Quelle: Volkswagen

Diese Ausbildunsgberufe gibt es bei VW: Bereich Elektronik und IT:Elektroniker für Automatisie­rungstechnik; Elektroniker für Informations- und System­technik; Fachinformatiker Anwendungs­entwicklung; Fachinformatiker Daten und Prozessanalyse; Fachinformatiker System­integration; IT-System­elektroniker; Kraftfahrzeug­mechatroniker; Kraftfahrzeug­mechatroniker FR System- und Hochvolttechnik; Mechatroniker; Produktions­technologe; Technischer Produkt­designer Bereich Produkt und Technik:Chemielaborant; Fahrzeuglackierer; Gießereimechaniker; Industriemechaniker; Indsutriemechaniker Automobilbau; Verfahrensmechaniker für Kunstofftechnik; Werkstoffprüfer Metalltechnik; Werkzeugmechaniker; Zerspanungsmechaniker Bereich Organisation und Koordination:Fachkraft Lagerlogistik; Industriekaufmann; Kaufmann für Büromanagement; Kaufmann für Spedition- und Logistikdienstleistung Bereich Dienstleistung und Service:Fachkraft Schutz und Sicherheit; Fachkraft Systemgastronomie; Koch; Medientechnologe Druck; Medientechnologe Druckverarbeitung; Restaurantfachmann, Werkfeuerwehrmann

Volkswagen bildet in 31 technischen und kaufmännischen Berufen aus. Insgesamt stehen in der Volkswagen AG 1150 Ausbildungsplätze in der Berufsausbildung und im Dualen Studium in den deutschen Standorten zur Verfügung. Dazu zählen die Standorte Wolfsburg, Hannover und Emden sowie die Standorte der Volkswagen Group Components in Braunschweig, Kassel und Salzgitter. Weitere 250 Ausbildungsplätze stehen für vergleichbare Aus- und Weiterbildungen zum Beispiel an der Fakultät 73 zur Verfügung.

Zwei Varianten für duales Studium stehen zur Verfügung

Abiturienten können sich auch für ein duales Studium bewerben. Dual Studierende erwerben bei der ausbildungs-integrierten Variante mit einer Dauer von 4 bis 4,5 Jahren das Zertifikat der Industrie- und Handelskammer und einen Bachelor- oder Diplom-Abschluss einer Hochschule.

Diese dualen Studiengänge bietet VW an Das sind die dualen Studiengänge:Betriebs­wirtschaft; Chemie; Elektrotechnik; Elektro- und Informations­technik; Fahrzeugbau; Fahrzeug­mechatronik- und informatik; Fahrzeugtechnik; Informatik; Ingenieur­informatik; Ingenieur­pädagogik – Fachrichtung Elektrotechnik; Ingenieur­pädagogik – Fachrichtung Informations­technik (IT); International Business binational Logistik; Logistik und Informations­management; Maschinenbau; Mechatronik; Wirtschafts­informatik; Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik; Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau

Bei der praxisintegrierten Variante mit einer Dauer von 3,5 bis 4 Jahren absolvieren sie während der Semesterferien Praktika in unterschiedlichen Unternehmensbereichen von Volkswagen, die das Hochschulstudium ergänzen. Das duale Studium zum Wintersemester 2022/23 bietet 17 Studiengänge.

Informationen, Videos und Ansichten der Trainingszentren zu den Ausbildungsberufen, zum dualen Studium und Tipps zur Online-Bewerbung sind im Internet unter www.volkswagen-karriere.de abrufbar.

Von Steffen Schmidt