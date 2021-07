München/Stuttgart/Göteborg

Die Volkswagen-Tochter Traton hat gemeinsam mit Daimler Truck und der Volvo Group eine Absichtserklärung über den Aufbau eines Hochleistungs-Ladenetzes für batterieelektrische schwere Fernverkehrs-Lkw und Reisebusse in Europa unterzeichnet. Die Aufnahme des Betriebs des Gemeinschaftsunternehmens ist für das Jahr 2022 geplant.

Ziel der drei führenden Nutzfahrzeughersteller ist der Aufbau einer öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur, um das Vertrauen der Kunden in die Elektrifizierung zu stärken und um einen Beitrag zu einem klimaneutralen Transportwesen in der EU zu leisten. 

Klimaneutraler Güterverkehr bis 2050

Die Vereinbarung bildet die Basis eines Joint Ventures mit Sitz in Amsterdam, das von allen drei Parteien zu gleichen Teilen gehalten werden soll. Zunächst wolle man gemeinsam 500 Millionen Euro investieren, um innerhalb von fünf Jahren mindesten 1700 Hochleistungs-Ladepunkte zu errichten. Ziel ist die Umsetzung des sogenannten Green Deals der EU, den Güterverkehr bis 2050 klimaneutral zu gestalten. Zusätzliche Partner und Fördermittel sollen künftig dazu beitragen, die Zahl der Ladepunkte deutlich zu erhöhen.

Die Zukunft des Transports ist elektrisch

Für Matthias Gründler, CEO der Traton Group ist klar, das die Zukunft des Transports elektrisch ist: „Dies erfordert den raschen Ausbau öffentlich zugänglicher Ladepunkte, insbesondere für den schweren Fernverkehr. Gemeinsam mit unseren Partnern Daimler Truck und Volvo Group wollen wir dieses leistungsstarke Ladenetz so schnell wie möglich umsetzen. Wir gehen jetzt den ersten Schritt, um den Übergang zu einem nachhaltigen Transport ohne fossile Brennstoffe zu beschleunigen. Der zweite Schritt sollte ein starkes Engagement der EU für den vollständigen Ausbau des Ladenetzes in ganz Europa sein.“

Ein aktueller Branchenbericht fordert bis spätestens 2025 bis zu 15 000 Hochleistungsladepunkte und bis spätestens 2030 sogar 50 000. Die Pionierarbeit der ist daher ein Aufruf zum Handeln an alle anderen Branchenakteure sowie auch an Regierungen und Gesetzgeber, die gesetzten Klimaziele gemeinsam mit einem zügigen Ausbau des notwendigen Ladenetzes zu erreichen. Das Ladenetz der drei Parteien soll Flottenbetreibern in Europa markenunabhängig zur Verfügung stehen – ein klares Signal an alle anderen Akteure.

Von Christoph Seidel