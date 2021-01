Ingolstadt

Neuzugang bei der Audi Sport GmbH: Sebastian Grams komplettiert ab 1. März die Geschäftsführung der High Performance-Schmiede von Audi. Gemeinsam mit Geschäftsführer Julius Seebach steht er damit an der Spitze der Tochtergesellschaft. Grams folgt auf Oliver Hoffmann, der seit Juli 2020 als Chief Operating Officer die Technische Entwicklung bei Audi leitet und zudem den Vorsitz im Beirat der Audi Sport GmbH innehat.

Sebastian Grams war als Chief Information Officer (CIO) bei SEAT und Aufsichtsratsmitglied bei SEAT:CODE in Barcelona ( Spanien) zuletzt für die digitale Transformation der spanischen VW-Tochter verantwortlich. So entstand unter seiner Führung 2019 die Software-Schmiede SEAT:CODE, die sowohl für den VW-Konzern als auch am externen Markt neue Geschäftsfelder mit rein digitalen Produkten erschließt. „Auch im Hochleistungssegment geht es für uns darum, die Mobilität von morgen zu gestalten. Mit Sebastian Grams und Julius Seebach haben wir ein junges schlagkräftiges Team, das für eine offene, flexible und dynamische Führungskultur steht“, betont Oliver Hoffmann.

Strategische Neuausrichtung der internationalen Motorsport-Aktivitäten

Grams wird in seiner Rolle als Geschäftsführer das Serienangebot der Audi Sport GmbH verantworten. Dazu gehört neben den High Performance Modellen auch die Fahrzeugindividualisierung. Julius Seebach forciert die strategische Neuausrichtung der internationalen Motorsportaktivitäten. Er ist seit 2017 bei der Audi Sport GmbH tätig, seit Mai 2019 als Geschäftsführer.

Im vergangenen Jahr hat die Audi Sport GmbH über 29.300 Fahrzeuge ausgeliefert. Das ist ein neuer Bestwert und ein Plus von 16,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In den Startlöchern steht bereits der Audi RS e-tron GT. Ihm kommt eine besondere Bedeutung zu: Er ist das erste rein elektrische RS-Modell und markiert den Start einer konsequenten Elektrifizierungsstrategie im Hochleistungssegment.

Von der Redaktion