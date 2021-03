Wolfsburg

Die Volkswagen-Führungsriege will die Transformation von VW vom herkömmlichen Autobauer zum digitalen Mobilitätsdienstleister noch einmal beschleunigen und nennt das „Accelerate“ (beschleunigen)-Strategie. Elektro-Autos, ein eigenes digitales Betriebssystem mit over the air-Updates, vernetzte Autos, autonomes Fahren – darin sieht das Management die Zukunft von Volkswagen. Sieht das die Belegschaft genauso? Fühlt sie sich „mitgenommen“ auf die Reise in die Zukunft? Gerüstet für den Wandel? Die WAZ hat VW-Mitarbeiter nach ihrer Meinung und ihrer Gefühlslage befragt – heraus kam ein sehr buntes Bild.

Eines vorweg: Die WAZ hat allen Gesprächspartnern Anonymität zugesichert, um keine diplomatischen, sondern ehrliche Antworten zu bekommen. 15 VW-Mitarbeiter und -mitarbeiterinnen aus verschiedenen Bereichen von Produktion über TE bis hin zur IT haben bei der Befragung mitgemacht. Was natürlich keinesfalls repräsentativ sein kann, aber dennoch interessante Einblicke in das Innere des Weltkonzerns Volkswagen erlaubt.

Alle sind sich einig: An der Elektro-Mobilität führt kein Weg vorbei

In einem Punkt sind sich alle Befragten einig: Der Wandel vom Verbrennungsmotor zum Elektro-Antrieb ist notwendig und unumkehrbar. „Dafür sorgen die politischen Vorgaben aus der EU und der Bundesregierung“, sagt ein Mitarbeiter. „Wir sind ja gezwungen, jetzt Elektro-Autos zu bauen.“ Dann gehen die Meinungen auseinander: „Ich finde es spannend, wie VW die neue digitale Strategie in unseren Oldschool-Hallen umsetzen will“, sagt eine Mitarbeiterin. Hätte die Führungsetage die heutigen Trends der Zukunft in der Vergangenheit „nicht verpennt“, würde sie sich „besser vorbereitet“ fühlen. Sie findet die „Accelerate“-Strategie „sehr ambitioniert“.

Der erste Elektro-Volkswagen: Der ID.3 verkauft sich richtig gut. Quelle: Volkswagen

Ein Kollege von ihr ist skeptisch: „Alternative Antriebe anzubieten ist ja ok. Aber ich glaube, die E-Mobilität wird uns das Genick brechen.“ Ein anderer VW-Mitarbeiter sieht’s ähnlich: „Für all die ambitionierten Pläne fehlt uns doch die Infrastruktur.“ Angenommen, ein ganzer Straßenzug voller E-Autos würde parallel laden – „dann gehen nicht nur sprichwörtlich die Lichter aus“.

Die Digitalisierung scheitert heute bereits im Umland von Wolfsburg

Ein anderer bringt es ganz nüchtern auf den Punkt: „Es fällt mit schwer, an Digitalisierung zu glauben, solange mir beim Autofahren rund um Wolfsburg andauernd das Telefongespräch und der Audiostream abreißen.“ Es wäre schön, wenn die Diskussion über die Mobilität der Zukunft „technologie-offen“ geführt würde. Und er gibt noch etwas zu bedenken: Die unberechenbaren Lade- und Strompreise seien auch kein „Magnet zur Elektromobilität“. Seine Befürchtung: Die E-Mobilität könnte zum „Privileg der Besserverdienenden“ werden.

Ein anderer VW-Mitarbeiter sieht „ein gewaltiges Problem“ auf Volkswagen zurollen: fehlende IT-Fachleute. „Wir hinken gefühlt fünf Jahre hinter Tesla hinterher – warum sollten Fachkräfte bei uns in der Kreisliga spielen, wenn sie woanders in der Champions League spielen können?“

Die „Accelerate“-Strategie sichert Arbeitsplätze in Wolfsburg

Andere Kollegen sehen in der VW-Strategie hingegen eine große Chance: „Das sichert Arbeitsplätze in Wolfsburg. Aber nur, wenn Stadt und ihre VW ihre Hausaufgaben machen.“ Ein anderer VW-Beschäftigter stimmt zu: „Meine Hoffnung ist, dass ich noch ein leistungsfähiges und zugleich bezahlbares E-Auto erlebe, dass ich mit meiner Solaranlage auf dem Dach ’betanken’ kann.“ Das wäre nachhaltig. Die Gedanken eines Anderen gehen in eine ähnliche Richtung: „Gespannt bin ich, was die Software im Auto künftig leisten kann.“ Das „digitale Kundenerlebnis“ müsse über das „temporäre Hinzubuchen unterschiedlicher Rücklichtersignaturen“ hinausgehen.

Ein anderer VW-Mann schlägt einen Bogen in die Volkswagen-Historie: Er freue sich über den Einsatz neuer Technologien, „wenn denn das Design irgendwann mal stimmt“. Statt „Insekten-Design“ solle man lieber E-Autos mit (klassischen) Ecken und Kanten bauen. E-Autos könnten so eine größere Zielgruppe als bisher erreichen.

Von Carsten Bischof