VW hat einem früheren Motorenchef wegen der Abgasaffäre zu Unrecht gekündigt. Das Arbeitsgericht Braunschweig hat einer Kündigungsschutzklage des Ex-Managers am Donnerstag überwiegend stattgegeben. Die Kündigung sei unwirksam.

Das Verhalten des Klägers sei „nach Würdigung aller Umstände und der Beweisaufnahme nicht als Pflichtverletzung“ anzusehen, hieß es in der Urteilsbegründung. Dies gelte für den Vorwurf, die Verwendung der Abgassoftware mit der Weiterentwicklung um eine Fahrprofilerkennung genehmigt beziehungsweise nicht unterbunden zu haben und die Rechtmäßigkeit der Funktion nicht „abgeklärt“ zu haben.

Einsatz der Schummel-Software sollen andere entschieden haben

Kernfrage des Streits war, ob der frühere Manager bei einem Treffen mit leitenden Technikern im November 2006 zumindest implizit die Weiterentwicklung einer manipulativen Softwarefunktion genehmigte. Diese aktivierte die volle Reinigung von Dieselabgasen nur in Tests.

Der Kläger hatte geltend gemacht, den Einsatz der Abgassoftware in seiner damaligen Funktion nicht zu verantworten gehabt zu haben. „Er habe ihn nicht, jedenfalls nicht vorbehaltlos genehmigt und habe zudem seinerzeit von einer zulässigen Softwarefunktion ausgehen dürfen“, hieß es. Die endgültige Entscheidung über den Einsatz der Software sei erst nach seinem Ausscheiden als Motorenchef durch andere getroffen worden.

Ex-VW-Manager klagt auf Boni und Ruhestandsbezüge

In dem Streit ging es auch um eine Menge Geld: Der Manager, der sich zum Zeitpunkt der Kündigung bereits seit vier Jahren im Vorruhestand befand, machte Ansprüche auf Vorruhestandsbezüge, Boni, Karenzentschädigung, Ruhegeld und Dienstwagen geltend. Zurecht, wie ihm das Gericht nun beschied. Abgewiesen wurde die Klage lediglich im Hinblick auf einen Antrag auf eine Einmalzahlung für das Jahr 2019.

Volkswagen wiederum hatte den ehemaligen Motoren-Chef aufgrund seiner mutmaßlichen Versäumnisse im Diesel-Skandal auf Schadensersatz verklagt. Das Arbeitsgericht Braunschweig sah dies als „zulässig, aber unbegründet“ an und wies die Klage ab.

„Lasst euch nicht erwischen“

Von 2005 bis 2007 war der Manager als sogenannter Bereichsleiter „Entwicklung Aggregate“ bei Volkswagen beschäftigt, wurde später Werksleiter in Salzgitter und machte als Verantwortlicher für die Elektromobilität weiter Karriere, bevor VW ihm 2018 kündigte. Das Unternehmen war nach Einsicht in die Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Braunschweig zu dem Schluss gekommen, dass der damalige Motorenchef den Abgas-Betrug nicht verhindert hatte. Laut Ermittlungen soll der Mann in einem der wichtigsten Meetings im Zuge des Diesel-Skandals im November 2006 den Satz gesagt haben: „Lasst euch nicht erwischen“.

Das Kündigungsschutzverfahren ist das bisher dritte, in dem ein Urteil gefällt wurde. Die zwei bereits abgeschlossenen Verfahren wurden ebenfalls zugunsten der Kläger entschieden.

