Wolfsburg/Braunschweig

Als ARD-Reporter Tom Bartels am Sonntagabend das EM-Spiel zwischen der Niederlande und der Ukraine kommentierte, wusste André Courth bei vielen Spielszenen schon Sekunden vor allen anderen, was Fußball-Deutschland gleich zu hören bekommen würde: „Den muss er doch machen!“ „Den kann er doch gar nicht daneben köpfen!“ Der 59-Jährige ist seit 15 Jahren nebenberuflich der Assistent bei Tom Bartels. Und hauptberuflich im Dienstwagen-Management von Financial Services in Braunschweig tätig.

André Courth spielte mit Präger und Ballwanz in der VfL-Traditionsmannschaft

Courth und Bartels kennen sich seit vielen Jahren, haben in der Nähe von Köln gemeinsam Fußball gespielt. Eigentlich stammt André Courth aus Königslutter, hat beim MTV Gifhorn und bei Eintracht Braunschweig II Fußball gespielt. Später ging er in die deutsche Medienhauptstadt Köln, wollte Sport studieren und lernte Tom Bartels kennen. Spielte als Offensivmann bei Viktoria Köln. Auch in der Traditionsmannschaft des VfL hat er schon gespielt – gemeinsam mit den VfL-Helden Roy Präger und Holger Ballwanz.

Arbeitsplatz im Stadion: André Courth (l.) unterstützt Tom Bartels bei dessen Fußball-Reportagen. Quelle: privat

Von Kindesbeinen an war Fußball seine Leidenschaft. Später wollte er TV-Kommentator werden, „habe immer nebenbei fürs Fernsehen gearbeitet“, berichtet er. Aber letztendlich habe er sich einfach nicht getraut, Fußballspiele zu kommentieren. Stattdessen wurde er – nach Stationen bei ran, WDR und Premiere – Assistent bei seinem früheren Mitspieler Tom Bartel. „Das mache ich jetzt auch schon seit 15 Jahren“, sagt André Courth. Und schmunzelt.

André Courth (r.) mit Jürgen Klinsmann (Mitte). Quelle: privat

Im Stadion sitzt André Courth direkt neben Tom Bartels

Bei Fußballspielen, die der Star-Reporter nicht live kommentiert, sitzt Courth im Stadion direkt neben ihm. „Der Rechner läuft die ganze Zeit. Mein Job es, Szenen zu notieren, die Bartels später in seinem „Sportschau“-Bericht verwenden möchte. „Außerdem unterstütze ich ihn mit einer zweiten Meinung.“ Natürlich alles unter Zeitdruck – schließlich laufen die Beiträge schon kurz danach im Fernsehen. So wie die dramatische Abstiegs-Konferenz am letzten Bundesliga-Spieltag: „Da waren wir in Köln beim Spiel gegen Schalke – wo das Tor für Köln erst kurz vor Schluss fiel und den Kölnern die Relegation rettete.“

Ein weiteres Highlight für ihn? „Das Spiel der Wölfe in Frankfurt“, sagt er sofort. „Als Wolfsburg knapp mit 3:4 verloren hat. Das war ein tolles, spannendes Spiel.“ Jetzt hat André Courth erst einmal Fußball-Pause – bis zum Start der Bundesliga-Saison am 13. August. Bis dahin schaut er sich ganz entspannt nach Feierabend die Spiele der Fußball-Europameisterschaft an und lauscht besonders gern der Stimme seines Freundes Tom Bartels. Wie 2014, als Bartels das WM-Finale zwischen Argentinien und Deutschland kommentierte und die Löw-Elf dank Mario Götzes Traumtor Weltmeister wurde.

Sein Tipp: Frankreich wird Europameister

So viel traut er der aktuellen Nationalmannschaft aber nicht zu. Sein EM-Favorit? „Frankreich.“ Ob Tom Bartels das genauso sieht? „Das weiß ich nicht“, sagt André Courth. Und lacht. „Aber ich werde ihn fragen...“ Denn nach den EM-Spielen werde er sicherlich mit Bartels „schreiben oder telefonieren“.

Von Carsten Bischof