AfD-Parteitag in Braunschweig: Wolfsburger Metaller protestieren vor Ort

Wolfsburg/Braunschweig

Begleitet von Gegenprotesten hat die tief zerstrittene niedersächsische AfD in Braunschweig am Samstag mit der Aufstellung einer neuen Kandidatenliste für die Bundestagswahl begonnen. Wie schon beim ersten Parteitag in der Löwenstadt hat das Braunschweiger Bündnis gegen Rechts zu Protesten gegen die Veranstaltung in der Milleniumhalle aufgerufen. Unter den rund 400 Demonstranten befand sich auch eine Abordnung der Wolfsburger IG Metall.

„Rechtsextremisten haben keinen Platz in unserer Gesellschaft. Und ihre rassistischen Argumente bekämpfen wir auf der Straße. Die IG Metall übernimmt Verantwortung und verteidigt unsere Demokratie“, sagte der Erste Bevollmächtigte der Wolfsburger Metaller, Flavio Benites.

Metaller senden klare Botschaft

Zusammen mit den beiden weiteren beiden Geschäftsführern Christian Matzedda und Matthias Disterheft war er persönlich bei der Demonstration dabei. „Wir machen keinen Platz in unserer Region für eine rechte Ideologie. Deshalb halten wir zusammen: für Toleranz, Respekt und Vielfalt“, betonte auch Disterheft.

Der Protest des Bündnis gegen Rechts richtete sich nicht dabei nicht nur gegen die AfD. Auch der Betreiber der Milleniumhalle erntete harte Kritik. Die Demonstranten bezeichneten ihn in einer Presseerklärung als „geldgierig und skrupellos“. Andere private Hallenbetreiber, etwa in Hildesheim, hätten hingen Haltung gezeigt und der AfD ihre Räume verwehrt.

Bis auf einzelne Sitzblockaden seien die Proteste friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen, berichtete die Polizei. Versammlungsleiterin Miriam Seedorf kritisierte hingegen, dass der Zugang zum Versammlungsort nahe der Milleniumhalle zunächst durch die Polizei behindert worden sei.

Von Steffen Schmidt