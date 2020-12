Wolfsburg

Die Corona-Regeln im VW-Werk funktionieren: Der Werkschutz hat im November an den Toren stichprobenartig die Einhaltung der Maskenpflicht überprüft. Von über 16 000 Beschäftigten haben sich nur 0,4 Prozent nicht daran gehalten. Unternehmen und Betriebsrat haben sich jetzt beim Werkschutz in Wolfsburg für den Einsatz bedankt.

Mittlerweile tragen über 99 Prozent der Beschäftigten eine Mund-Nase-Bedeckung

Bei einem gemeinsamen Besuch an Tor Ost tauschten sich Werkleiter Stefan Loth und die Betriebsräte Sebastiano Addamo und Frank Paetzold mit den Beschäftigen aus. Zu den speziellen Corona-Regeln im Werk gehört eine geänderte Wegeführung an den Toren. Zudem müssen alle Beschäftigten Masken tragen. Werkschützerin Kerstin Luehr berichtet: „Anfangs haben wir bei unseren regelmäßigen Kontrollen noch Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt. Mittlerweile tragen über 99 Prozent zuverlässig die Mund-Nase-Bedeckung.“

Luehr betont, dass die Maßnahmen des Werkschutzes keine Schikane seien: „Auch wir an den Toren wünschen uns Normalität zurück. Die Schutzmaßnahmen im Werk tragen dazu bei, dass wir hier überhaupt weiter arbeiten können. Und jeder weiß, was das bedeutet, wenn die Bänder wieder still stehen.“ Das Team der Werkschützer sei in den vergangenen Monaten noch stärker zusammengewachsen. Armin Tornow, Leiter des Werkschutz Wolfsburg, ist stolz auf seine Mitarbeiter: „Die Corona-Maßnahmen funktionieren auch deswegen so gut, weil mein Team sie verantwortungsvoll umsetzt und auf deren Einhaltung achtet.“

Die Werkschützer überprüfen die Herkunft jedes Dienstleisters

Die Arbeit der Werkschützer verlangt momentan schnelle, pragmatische Lösungen. Ein Beispiel: Sie prüfen bei jedem externen Dienstleister, ob der möglicherweise aus einem ausländischen Risikogebiet kommt. „Wir hatten den Fall, dass ein Dienstleister zu Beginn der Corona-Pandemie Laptops für die mobile Arbeit ins Werk bringen wollte. Der Lkw kam aus einem ausländischem Risikogebiet. Den konnten wir deswegen nicht passieren lassen, brauchten aber die Laptops. Also haben wir den ganzen Wagen vor dem Tor entladen und auf einem eigenen Lastwagen umgeladen“, erzählt Luehr.

Werkleiter Stefan Loth bedankt sich bei den Beschäftigten für ihren besonderen Einsatz: „Sie schützen so die Gesundheit aller Beschäftigten am Standort. Ohne die gute Arbeit der Werkschützerinnen und Werkschützer könnten wir den Betrieb in der Corona-Zeit nicht aufrecht erhalten.“ Auch Betriebsrat Sebastiano Addamo betont: „Die Kolleginnen und Kollegen der Tordienste tragen jeden Tag viel Verantwortung. Im Namen des Betriebsrats bedanke ich mich bei allen für ihren Einsatz und für ihr Durchhaltevermögen.“ Frank Paetzold ergänzt: „Gerade in dieser schwierigen Zeit machen die Kolleginnen und Kollegen vom Werkschutz und vom Brandschutz einen hervorragenden Job.“

