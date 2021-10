30.000 Stellen bei VW weg? Betriebsrat nennt das Diess-Szenario „absurd“

Wolfsburg

Laut Volkswagen-Konzern-Chef Herbert Diess könnten bei der Marke Volkswagen im Zuge der Transformation zum Mobilitätsanbieter künftig schlimmstenfalls bis zu 30 000 Arbeitsplätze wegfallen. Wenn das Unternehmen jetzt die Weichen nicht in die richtige Richtung stelle. Der VW-Betriebsrat weist dieses Szenario als „absurd“ zurück. Ein Unternehmenssprecher betont hingegen die großen Chancen des Standortes Wolfsburg durch das Projekt „Trinity“ – damit die Arbeitsplätze langfristig sicher sein.

Betriebsrat: „Szenario entbehrt jeglicher Grundlage“

Ein Sprecher des VW-Betriebsrats möchte auf WAZ-Anfrage „angebliche Interna aus dem Aufsichtsrat“ nicht kommentieren. Sagt aber deutlich: „Ein Abbau von 30.000 Arbeitsplätzen – das wäre in der Volkswagen AG jeder vierte – ist absurd und entbehrt jeder Grundlage.“ Aus dem Arbeitnehmerkreis im Aufsichtsrat heißt es, Diess habe offensichtlich über ein langfristiges Szenario spekuliert und dabei Bezug auf 1994 und die Viertagewoche genommen. Die habe damals den Abbau von 30.000 Stellen abgewendet. „Damals lag das Unternehmen am Boden und war kaum noch wettbewerbsfähig“, sagt ein Insider.

VW-Vorstand Herbert Diess. Quelle: Volkswagen

Nun müssen die Weichen richtig gestellt werden

Nun gehe es darum, die Weichen in den kommenden Wochen richtig zu stellen, „damit wir wettbewerbsfähig bleiben auch in der neuen, stark digitalisierten und zunehmend elektromobilisierten Welt.“ Konsens sei: Unterbleibe diese Weichenstellung, könnte das im Extremfall auch Auswirkungen auf die Beschäftigungssicherung haben. „Die Schlüssel dazu, z.B. der Erfolg der CARIAD und mehr Konzernsynergien über die Marken hinweg, liegen bei Herrn Dr. Diess in der Zuständigkeit.“

VW-Sprecher: Projekt Trinity ist Chance für Wolfsburg

Ein Unternehmenssprecher bemüht sich, das Diess-Szenario zu relativieren: „Es steht außer Frage, dass wir uns angesichts der neuen Marktteilnehmer mit der Wettbewerbsfähigkeit unseres Werks in Wolfsburgs befassen müssen. Tesla in Grünheide wird neue Maßstäbe in der Produktivität setzen und bei den Skalen setzen. Mit dem Projekt Trinity haben wir die Chance, den Standort Wolfsburg zu revolutionieren und Arbeitsplätze nachhaltig abzusichern.“ Diese Debatte sei jetzt angestoßen und es gebe bereits viele gute Ideen. Aber konkrete Szenarien gebe es nicht.

Landesregierung äußert sich nicht

Das Land Niedersachsen ist ebenfalls im VW-Aufsichtsrat vertreten. Auf WAZ-Anfrage teilte die Landesregierung mit: „Zu internen Aufsichtsratssitzungen äußert sich die Landesregierung grundsätzlich nicht.“

Von Carsten Bischof