2,5 Milliarden Euro verdient: Marke Volkswagen stellt Zahlen für 2021 vor

Wolfsburg

Die Marke Volkswagen stellt am Mittwochvormittag ihr Geschäftsergebnis für das Jahr 2021 vor. Laut ersten Zahlen hat Volkswagen zwar weniger Autos verkauft als im Vorjahr, aber Umsatz und Gewinn steigern können. So hat das Unternehmen rund 2,5 Milliarden Euro verdient – fünfmal so viel als im schwachen Vorjahr.

Die wenigen Chips wurden in margenstärkere E-Autos verbaut

Dabei musste das Unternehmen auch 2021 mit den Folgen der Corona-Pandemie kämpfen: Wegen des Chipmangels standen die Bänder im Wolfsburger Stammwerk lange still, die verfügbaren Chips wurden nach Sachsen zur Produktion der renditestärkeren Elektro-Modelle ID.3 und ID.4 geschickt – oder gleich zu den margenstarken Konzerntöchtern Audi und Porsche.

Obwohl die Wolfsburger Belegschaft über viele Wochen in Kurzarbeit war, hat der Betriebsrat einen Bonus in Höhe von insgesamt 3.000 Euro (ausgezahlt in November und Mai) sowie eine Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro ausgehandelt. In Zukunft dürften die VW-Beschäftigten wieder etwas mehr Geld bekommen: So hat die IG Metall angesichts der sehr guten Zahlen des Konzerns schon angekündigt, bei den anstehenden Verhandlungen des VW-Haustarifs im Herbst „sehr hart“ verhandeln zu wollen – zugunsten der VW-Beschäftigten.