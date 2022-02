Das kommt überraschend: VW braucht für den Start der E-Auto-Produktion in Emden bis 1500 zusätzliche Arbeiter. Ende des Jahres 2021 hatten noch 145 Zeitarbeiter gehen müssen. In Wolfsburg werden sich nun einige angesichts ausfallender Schichten fragen, wie es mit einer Aushilfe an der Küste aussieht.